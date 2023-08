Bethany Cosentino – Natural Disaster (Concord Records)

Conocimos a Bethany Cosentino a principios de la pasada década cuando su unión con Bobb Bruno nos trajo las canciones del icónico dúo Best Coast, referente de la revitalización del sonido «surf pop» y lo-fi, con un toque contemporáneo y letras que capturaban la esencia de la vida en California. Desde el deslumbrante Crazy For You (2010) hasta Always Tomorrow (2020), cerraron una década prodigiosa en la que siempre parecía que terminarían dando el salto a audiencias mayores, pero se les resistió.

No sabemos si esa ha sido la razón por la que el grupo queda en un parón indefinido y arranca la carrera en solitario de Cosentino, quien busca nuevos aires, una evolución artística, explorar nuevas facetas de sí misma para encontrar su identidad más allá de las expectativas asociadas con su papel en su banda. Para ello, deja atrás temas más livianos para explorar tópicos como el cambio climático, la maternidad, la mortalidad y el amor desde una perspectiva más profunda.

Algunas lo haremos más tarde, ella quiere mostrarse madura a los 36 dejando a un lado el rock alternativo y buscando en las raíces en la música norteamericana, lo que posiblemente la convierta en una de las cantautoras de referencia en el futuro. En Natural Disaster encontraremos su voz, pero en unos modos más acomodados, ya saben, un pop-rock ochentero y noventero que en ocasiones se acerca al country, y donde se intuye el peso de Sheryl Crow, Bonnie Raitt, Jewel o Stevie Nicks. Esta transformación no ha alejado a Cosentino de su fuerza lírica característica, ya que su habilidad para escribir letras directas y contundentes sigue siendo su gran fortaleza y con ello nos quedamos.

Cuando lo veamos en perspectiva «It’s Fine» podría ser el punto de partida de esta nueva etapa, una pieza luminosa con tintes de perdurar, que suena a hit de radio 90s y se erige como antorcha que guíe el camino de sus próximos pasos. El disco tiene otros puntos interesantes a los que agarrarse, a pesar de abusar de ciertos clichés y sonar previsible en algunos tramos. Ahí están «Natural Disaster», en la que fusiona elementos del power-pop y el folk, para hablarnos de los desastres naturales que asolan al mundo, o la contagiosa y pegadiza «Calling On Angels». Pero también el pedal steel de «Outta Time», la mandolina de «It’s A Journey» o una emotiva «I’ve Got News For You» donde se muestra cercana y vulnerable.

Escucha Bethany Cosentino – Natural Disaster