Estrenamos el nuevo vídeo de Quentin Sauvé

El músico francés Quentin Sauvé es conocido por ser el bajista de la banda de hardcore punk Birds in Row. Sin embargo, al mismo tiempo hace unos años empezó a desarrollar una carrera en solitario con un cambio de estilo bastante llamativo. En sus canciones, Quentin opta por un sonido más intimista, una especie de indie folk-pop suave, evocador y seductor que puede recordar a Bon Iver o Grizzly Bear. En 2019 Quentin Sauvé publicó su primer álbum en solitario, Whatever It Takes, donde ya quedaba claro el alejamiento sonoro respecto a su banda.

Quentin publicará su nuevo disco en la primavera de 2023. Un álbum en el que su autor afirma que expandirá algo más su paleta sónica, siempre dentro de los parámetros marcados para este proyecto de carácter muy personal. Como avance, mañana 1 de diciembre saldrá el sencillo «Horizon». Una canción que habla de las sensaciones causadas por la pandemia durante estos últimos años y de sus efectos físicos y sobre todo psicológicos. El horizonte del que habla la canción parece ser ese final esperado pero que nunca llegaba y que cada vez se veía más lejos. Incluso ahora, tampoco estamos seguro de haberlo alcanzado.

«Horizon» se presenta acompañada de un vídeo por el propio Quentin junto a Sofian Hamadaïne-Guest aprovechando un breve momento de un día de noviembre en el que la iluminación natural reflejaba exactamente el ambiente que buscaban para el videoclip.

Hoy en Muzikalia estrenamos en exclusiva, horas antes de su lanzamiento oficial, este nuevo vídeo de Quentin Sauvé para su último sencillo: «Horizon».

