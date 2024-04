Estrenamos el nuevo videoclip de A Permanent Shadow

A Permanent Shadow es el proyecto en solitario del vocalista afincado en Barcelona, CP Fletcher, también componente de la banda We Are Möno. Tras debutar hace algo más de cuatro años con Songs of Loss, y de publicar en 2022 el disco Humdrum y el EP UnderCovers, acaba de publicar un nuevo álbum, No Leaf Clover. Un trabajo más guitarrero y metálico del que te hablamos hace unas semanas en Muzikalia.

Después de lanzar «Brother» y «The wait» como sencillos, el próximo 26 de abril A Permanent Shadow publicará el tercer sencillo del nuevo álbum. El tema escogido es «I hate myself», una canción que habla sobre el desencanto político y describe el típico ciclo en el que una nueva cara convence a la cansada mayoría con nuevas ideas y promesas, para posteriormente entrar en la misma rueda de corrupción, nepotismo y abuso de poder de sus predecesores.

En lo musical, «I Hate Myself» combina ritmos programados con una línea de guitarra que recuerda a los primeros Simple Minds. Lo pegadizo de su ritmo contradice su letra sombría, inspirada en las canciones más contestatarias de The Who. «El título puede ser engañoso, no es una canción sobre el odio a uno mismo sino más bien sobre estar enojado contigo mismo por dejar que alguien te engañe otra vez«, comenta CP Fletcher, vocalista de A Permanent Shadow.

«I Hate Myself», que saldrá como sencillo a partir del 26 de abril, se presenta con un videoclip asistido por IA que muestra a la banda tocando mientras un político, que minutos antes logró encantar a la audiencia con sus promesas y mentiras, está siendo derribado por los miembros de la multitud.

El vídeo de «I Hate Myself» se publicará este viernes 19, pero hoy en Muzikalia os lo ofrecemos en estreno exclusivo, un día antes de su lanzamiento oficial.

A Permanent Shadow está trabajando actualmente en un nuevo EP de covers que saldrá a finales de 2024.