Escucha el nuevo álbum de A Permanent Shadow

A Permanent Shadow es el proyecto en solitario del vocalista afincado en Barcelona, CP Fletcher, también componente de la banda We Are Möno. Sus referencias confesadas son, principalmente, David Bowie, Iggy Pop y Lou Reed. De hecho Fletcher dio sus primeros pasos como líder formando un proyecto tributo a Lou Reed, The Magic and Loss Orchestra. De su admiración por el neoyorquino surgió esta aventura musical, y también su primer álbum, Songs of Loss. Un disco del que te hablamos hace cuatro años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Posteriormente, en 2022, publicó el disco Humdrum y el EP UnderCovers.

En 2024 A Permanent Shadow regresa con un nuevo álbum, No Leaf Clover. Un disco en el que Fletcher potencia el protagonismo de las guitarras, llevando a un primer plano la influencia de otras bandas como Nine Inch Nails o Queens of the Stone Age. A su habitual colaborador Albert Català (teclados), se ha unido en este disco Valentí Nieto, que además de producir el disco junto a Alain Johannes también se ha encargado de los arreglos de cuerda.

El disco se abre con tres temas de los cuales dos han sido publicados como sencillo en los últimos meses: «Brother», «I hate myself» y «The wait». Este último pasó por nuestra PlayList Emergente de la Semana hace poco. Tres canciones que, sobre todo la primera, son un buen ejemplo de este sonido más guitarrero y potente que Fletcher ha buscado para el nuevo álbum. La presencia de sonidos sintéticos, especialmente en «The wait», es también otra característica a tener en cuenta. Los sencillos mencionados contaron con sendos vídeos gracias al cineasta Jorge Rodríguez. Llega entonces «Wonderkid» para darle un giro al sonido del álbum y acercarse a algo entre el honky tonk y el musical de Broadway. De hecho la canción habla sobre la que fue estrella infantil, y luego también de adulta, Judy Garland. Entre referencias a sus ídolos, la ya mencionada presencia de guitarras y reminiscencias de su pasado electrónico, va avanzando este No Leaf Clover que, al llegar el final, deja un buen sabor de boca.

En sus letras A Permanent Shadow se adentra en un mundo dubitativo y a menudo hostil, tocando temas como la pederastia («Little ones»), la corrupción («I hate myself») y, en definitiva, todo tipo de relaciones tóxicas y disfuncionales, desde lo personal hasta lo colectivo. Todo ello salpicado con algunos toques de humor que no acaban de esconder la desconfianza y el carácter algo distópico del disco.

A continuación puedes escuchar No Leaf Clover, el nuevo disco de A Permanent Shadow.

A Permanent Shadow en redes sociales:

Facebook

X

Instagram