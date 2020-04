Major Lazer estrenan el vídeo de ‘Lay Your Head On Me’

Major Lazer publican el videoclip de su último lanzamiento en colaboración con Marcus Mumford, “Lay Your Head On Me”.

El director Filip Nilsson seleccionó a un elenco de artistas para crear el vídeo a través del movimiento y la música. Compuesto por un total de 117 clips procedentes de 28 países, esta colaboración global trasmite una celebración de la humanidad adecuada para estos tiempo difíciles y celebrar el Día de la Tierra.

Con la ayuda del reconocido coreógrafo Ryan Heffington (LSD, Sia, Florence & The Machine, FKA TWigs, Christine & The Queens), Nilsson se puso en contacto con los artistas a través del siguiente anuncio: “Hazlo lo mejor que puedas, no tiene que ser perfecto. Se tú mismo. Nos gustas tal y como eres”. Entre los artistas y creadores que respondieron al anuncio, unos bailando y otros tocando sus instrumentos, se encontraban el dúo de pop israelí Lola Marsh, la bailarina de Londres Ashraf Ejjbair, la academia Dream Catchers (una academia de huérfanos en Nigeria), los hermanos brasileños Renan y Renato, o el músico barcelonés Zulet.

“Cuando comenzamos a trabajar con esta idea hace más de un mes, el COVID-19 estaba empezando a dominar el mundo”, comenta Nilsson. “Durante estas semanas hemos visto vídeos de personas de todo el mundo. Las respuesta fue mucho más grande de los que nos esperábamos. Es muy conmovedor ver que tantas personas se tomaran su tiempo para aprender un baile o tocar un instrumento en tan poco tiempo. La positividad y el amor sincero que han compartido es lo que quería expresar a través de este vídeo”.

Para la realización de este vídeo han contribuido artistas y creadores de los siguientes países: Australia, Brasil, Canadá, Cabo Verde, China (Pekín, Hong Kong, Shanghái y Taipei), Francia, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Nigeria, Panamá, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, España, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Ucrania y EE. UU.

“Lay Your Head On Me”, supone la primera colaboración entre Major Lazer y Mumford y fue coescrita con MØ. La canción es la continuación de “Que Calor”, el éxito de Major Lazer con J Balvin y El Alfa, que fue interpretada por Balvin en la Super Bowl junto a Jennifer López, y encabezó las listas mundiales con más de 400 millones de escuchas hasta la fecha.

La historia de este “Major Lazer” comienza en 2008 cuando el afamado comandante jamaicano, que había perdido su brazo en la guerra zombie secreta, resurge de sus cenizas en un club de dancehall con un láser como prótesis. Se deja ayudar por Diplo y Switch, que producen su primer LP, una colección de temazos dancehall que protegerían al mundo de las fuerzas oscuras del mal. En 2009 se publicó Guns Don’t Kill People…Lazers Do y Major Lazer triunfó en su misión.

En 2013, Switch abandonó el grupo para centrarse en su carrera en solitario, mientras que el comandante Lazer y Diplo, ahora con el MC Walshy Fire y el trinitense Jillionaire, continuaron con su cometido con un segundo disco, Free the Universe. Aun así, su trabajo no había concluido. En 2015 la destrucción se volvía a cernir sobre nosotros y Major Lazer volvió con Peace Is The Mission, un tercer álbum en el que se encontraba “Lean On”, hit que, junto a “Cold Water”, lanzado en 2016, y el reciente “Que Calor”, se ha convertido en imprescindible para cualquier pista de baile.