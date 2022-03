Estrenamos lo nuevo de The Lucies

The Lucies, banda de Duncan Foord, británico afincado en Barcelona nació en 2016, sorperndiendo con un fantástico primer álbum titulado Red and Black, con claras referencias al post-punk de los 80.

Hoy presentan un nuevo High, Wide and Handsome (2022), un trabajo del que hoy estrenamos su primer adelanto y que verá la luz a finales de marzo. Se trata de la canción “I Know What is Means to Be You”, un dúo de la banda con Lea Mevel (Honolulu) que parece una conversación entre una pareja sobre la brevedad y dificultad de su relación sentimental y de la vida en si. Algo irónico, como suele ser el caso con The Lucies, aunque no menos romántico por eso.

High, Wide and Handsome, el nuevo EP de The Lucies, tiene cuatro duetos con tres artistas invitadas: Lea Mevel (Honolulu) en el primer single “I know what it means to be you”, Elle Leon en “1983” y Emma Foord en “High, Wide and Handsome”. “Velvet“, el segundo de los singles, contará con la propia Scarlett (Side Chick) como co-cantante. El EP cuenta con la colaboración de Miguel Sospedra (Bajo), y Xavi Molero (Batería).



Las cuatro canciones tratan temas como la decepción, la nostalgia, y las dudas existenciales cotidianas con un tono más “ pop” y decididamente más optimista y luminoso que los trabajos previos de The Lucies (‘Red and Black’, 2016 y ‘Usable Substance’, 2020).

Escucha ‘I Know What is Means to Be You’ de The Lucies