VV.AA – Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (Atlantic)

La figura de Yoko Ono es la viva imagen de la transgresión, la fuerza telúrica que abre brechas en la forma de ver y entender el acto creativo. También es la mofa del marichulismo rockero, pero eso lo dejamos para las tertulias de bar. Yoko Ono es una artista multidisciplinar que sigue activa mostrando sus obras a miradas curiosas que ven en ella un icono de la subversión ya desde los lejanos años 60 cuando entró a formar parte del colectivo Fluxus.

Mi relación con su música es esquiva pero también adictiva: muchos estados de ánimo son fijados a la perfección por sus sonidos hieráticos, y los experimentos con su voz hacen que me pregunte hasta qué punto el sonido es un potente agente disruptivo. Recuerdo la impresión que me causaron en su momento discos como Plastic Ono Band, Fly, o sus colaboraciones feroces con Kim Gordon y Thurston Moore. Además, su labor como activista en cuestiones de derechos civiles es de admirar. Recuerdo, por ejemplo, su magnífica obra Arising (https://www.malba.org.ar/arising-resurgiendo/) en la que la propia Ono pidió a mujeres que enviaran una foto de sus ojos para reivindicar -mediante una instalación- la libertad de todas las mujeres que son maltratadas. Los ojos eran la orografía del miedo, el desamparo y la destrucción.

Las nuevas generaciones que se dedican a la música reivindican su legado ahora con este fabuloso disco Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (Atlantic, 2022) en donde aparece la japonesa en portada con un primer plano pixelado. El futuro es un grito infame, nervioso y desestabilizador como el glitch que distorsiona nuestra visión.

En estas potentes versiones se puede comprobar con gozo de qué manera cada artista lleva a su terreno parte de su repertorio. Sharon Van Etten se descuelga con una tonada folkie en “Toyboat”, y de la unión entre David Byrne y Yo La Tengo nace una enigmática “Who Has Seen The Wind” que pondrá los dientes largos a Brian Wilson.

Los excelentes Sudan Archives llevan al R&B la energética “Dogtown”, U.S. Girls crean un muro de sonido con la desesperanzadora “Born In A Prison”, y lo que hacen Yo La Tengo con “There’s No Goodbye Between Us” es de una belleza que este mundo de mierda no se merece.

Escucha VV.AA – Ocean Child: Songs Of Yoko Ono