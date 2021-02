Estrenamos el nuevo sencillo doble de Soft People

Soft People es una banda de pop independiente de los Estados Unidos formada por Caleb Nichols y John Metz. Ambos coincidieron previamente en la banda Grand Lake antes de poner en marcha este nuevo proyecto. Ya como Soft People debutaron en 2017 con el álbum American Men, mientras que en 2020 publicaron su segundo disco, Absolute Boys. De ellos te hablamos el pasado verano en nuestra sección 7 Minutos al Día.

Hoy Soft People regresan a Muzikalia con el estreno, en exclusiva, de su nuevo doble single que verá la luz oficialmente mañana viernes. En él recogen dos canciones de dos de sus artistas favoritos: David Byrne y David Lynch. Canciones con similar título que el dúo reinventa a través de lo que definen como una profunda exploración de lo que significa encontrarse atrapado en una cápsula con una ventana a través de la que ves a otras personas igualmente atrapadas cada una en su propia cápsula. Una metáfora del aislamiento en una época de máxima interconexión. Como nos recuerdan Caleb y John nos recuerdan haciendo suyas las palabras de Byrne, “el Cielo es un sitio en el que nunca pasa nada“. La aproximación de Soft People a “Heaven”, el tema de Talking Heads resulta sorprendente y brillante, culminando con un coro multitudinario en el que colaboran amigos de Rogue Wave, Strange Pilgrim, Some Ember o Two Sheds.

El segundo tema del sencillo es una versión de “In heaven (Lady in the Radiator song)”, inquietante tema extraído de la banda sonora de la no menos perturbadora película Eraserhead (Cabeza borradora), dirigida por David Lynch en 1977. La interpretación de Soft People es oscura y experimental, con desconcertantes loops, sonidos de pianos y campanas, creando un ambiente tétrico muy en consonancia con la película.

A continuación puedes escuchar este doble sencillo de Soft People, “Heaven” / “In heaven”, estrenado en Muzikalia un día antes de su lanzamiento oficial.

