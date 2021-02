Escuchando Elefantes tienen nuevo disco

Escuchando Elefantes acaban de publicar ¿Por qué siempre cantáis en inglés? su primer álbum en castellano.

Con él se afianzan como power duo de baterías rotundas y guitarras desgarradas, que apoyan a dos voces que se entremezclan y entonan con la fuerza de un himno. Partiendo de esta premisa, el dúo gallego más do it yourself del panorama pop-rock (composición, letras y producción propias) nos regalan once temas que fluyen entre pasajes de energía máxima y estados de reposo, siendo los juegos de dinámica en instrumental y voces lo que marca el ritmo. ,

Aquí las canciones son las protagonistas y la composición está al servicio de unas melodías cautivadoras. El equilibrio entre lo bonito y lo valiente es la premisa de las letras de este disco. Y las voces, guitarras y baterías son la base de unos temas que se arropan con sonidos envolventes de sintetizadores y cuerdas. Por si fuera poco, con una producción cuidadísima, obra de Sílvia y Carlos, responsables también de sus cuidados videoclips.

Escuchando Elefantes han recorrido Europa compartiendo experiencias con músicos como los oscarizados Glen Hansard y Markéta Irglová, Paddy Casey, Damien Rice, Bono (U2), Lisa Hannigan, Hozier, Kodaline y Sinead O’Connor, entre otros.