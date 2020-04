Estrenamos el nuevo vídeo de Muren, “Vientos de cambio”

Hoy viernes 24 de abril Muren presentan su nuevo single, “Vientos de cambio”, y lo hacen acompañado de un videoclip lleno de imaginación grabado desde casa. Una canción diferente que da un giro musical al sonido al que nos tienen acostumbrados. Esto es lo que nos cuentan sobre este nuevo tema:

“Vientos de Cambio es la canción más alternativa de las que hemos presentado hasta ahora. Quizá por eso no entró en nuestro disco Medida de lo Imposible, porque le teníamos reservado un momento especial. La canción se escribió junto con las demás del disco, pero parece haber sido un poco premonitoria porque el estreno tiene lugar en una etapa de muchos cambios”, nos dice José de León, cantante de Muren.

El estreno estaba pensado para hoy día 24, justo el día anterior de su concierto en Madrid que habría sido su presentación en directo. Debido a la situación actual, Muren se han visto obligados a cancelar su gira de primavera, aplazando sus conciertos hasta después del verano. Lo que no han aplazado ha sido el videoclip, que ha sido grabado desde casa con la colaboración de familiares, amigos, fans y otros músicos que han querido apoyar su iniciativa.

“Teníamos programada la grabación del video en exteriores, pero al no ser posible, no nos resignamos y dimos con una solución alternativa que ha dado un resultado maravilloso. La idea de grabar el vídeo desde casa no implica que sea un vídeo casero, ya que siguiendo unas indicaciones que dimos y aprovechando la calidad de las cámaras de los móviles de hoy, la gente convirtió sus casas en improvisados estudios de grabación.”

Si el tema ya destaca por ser diferente, el vídeo ha sido muy experimental porque Muren tan solo dio a la gente unas indicaciones técnicas, pero no sobre su contenido, y cada uno ha aportado su grano de arena grabando lo que le ha parecido bien, sin tan siquiera conocer la canción. El único requisito era grabarlo en casa.

El single esta desde hoy en todas las plataformas y el vídeo, que os presentamos a continuación en exclusiva para Muzikalia, estará pronto en abierto en el canal de YouTube de Muren.

