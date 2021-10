Tame Impala lanzan edición especial de The Slow Rush con caras B y remezclas

Tame Impala lanzaban el pasado año The Slow Rush. Un disco que ahora reeditan en un formato especial que incluirá caras B y remezclas. The Slow Rush Deluxe Box Set verá la luz el 18 de febrero de 2022 a través de Interscope y ya puede reservarse aquí.

The Slow Rush lleva acumulado más de 1,3 billones de escuchas en todo el mundo. El álbum ocupó el primer puesto en diferentes países, logrando ser el álbum de Tame Impala con mejor posición tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, además de lograr colarse en el Top 10 de 14 países alrededor del mundo.

Entre la extensa lista de versiones y remixes inéditos se incluyen el que hoy ve la luz a modo de adelanto: “Breather Deeper (Lil Yachty Remix)”.

Este será su contenido:

Remixes 12” #1

One More Year (Nts Extended Version)

B1. Patience (Maurice Fulton Remix)

B2. Patience (Original)

Remixes 12” #2

Is It True (Four Tet Remix)

B1. Breathe Deeper (Lil Yachty Remix)

B2. Borderline (Blood Orange Remix)

B-Sides

A: The Boat I Row

B: No Choices

The Slow Rush

Lp 1: Side A

One More Year

Instant Destiny

Borderline

Side B

Posthumous Forgiveness

Breathe Deeper

Tomorrow’s Dust

Lp 2: Side C

On Track

Lost In Yesterday

Is It True

Side D

It Might Be Time

Glimmer

One More Hour

Escucha ‘Breather Deeper (Lil Yachty Remix)’ de Tame Impala