Estrenamos el nuevo vídeo-single de Johnny B. Zero

La banda valenciana Johnny B. Zero siguen publicando vídeos de las canciones incluidas en Metonymy of Sound, su recomendable nuevo disco publicado hace unas semanas. Un álbum que, como todo lo que hacen Juanma Pastor y los suyos, se sale de lo establecido. De hecho desde el propio título del disco reivindican que su apuesta es por el sonido, por las canciones en sí mismas sin ningún añadido superfluo. Metonymy of Sound lleva una cara hueca en su portada para denunciar la situación de un negocio que emplea las melodías y las canciones para almacenar eslóganes publicitarios y hashtags.

Tras publicar en los últimos meses hasta cuatro adelantos del nuevo álbum, “It’s so hard”, “Trve fact”, “Biscuits” y el tema que le da título, ahora Johnny B Zero le han puesto imágenes a otra canción de Metonymy of Sound. En esta ocasión le ha llegado el turno a “People”, un tema que habla de la sensación que se tiene cuando se percibe que hay un grupo que habla mal de ti: tu entorno te dice que eres un paranoico o un egocéntrico pero, muy a pesar del “sentido común”, la cosa acaba siendo cierta. La canción tiene un aire belicoso funk que tiene que ver con la confrontación y el enfado.

En cuanto al vídeo, dirigido por el propio Juanma Pastor, muestra a un DJ que se alimenta de seres más pequeños y que pretende martirizar y después comerse a una roquera futurista que mantiene recluida dentro de un mazapán. Tras someterla a varias torturas, la devora, pero lo que no sospecha es cómo acabará su festín.

A continuación puedes ver y escuchar, en estreno exclusivo para Muzikalia antes del lanzamiento oficial, el nuevo vídeo-single de Johnny B. Zero, “People”.