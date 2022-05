Fallece Alan White, eterno batería de Yes

Alan White, el eterno batería del grupo de rock progresivo Yes del que ha formado parte durante los últimos 50 años, ha fallecido a los 72 años tras una rápida enfermedad. Alan era uno de los miembros más longevos de la mítica banda, y de hecho ha sido uno de los músicos con más permanencia de manera ininterrumpida en un mismo grupo. Alan White sustituyó en 1972 a Bill Brudford en la batería del grupo británico durante las sesiones del álbum Close to the Edge (1972).

Alan White había pasado también por la Plastic Ono Band, habiendo tocado la batería en el álbum Imagine de John Lennon. Además colaboró con George Harrison en el grandioso All Things Must Pass. Mientras militaba en Yes, en ocasiones aprovechando diversas épocas de parón del grupo, colaboró también con gente como Jimmy Page.

Alan no solo tocó la batería en Yes, sino que también aparece como autor o coautor de muchas de sus canciones. Con su fallecimiento desaparece uno de los más grandes baterías del rock progresivo.