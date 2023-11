PJ Harvey ofreció su Tiny Desk Concert

PJ Harvey ha regresado en 2023 con I Inside the Old Year Dying, grabado con sus colaboradores creativos de confianza, John Parish y Flood, construye un universo sonoro ubicado de alguna manera en un espacio entre los opuestos de la vida y entre la historia reciente y el pasado antiguo. Esparcido con imágenes bíblicas y referencias a Shakespeare, se anuncia que contendrá un tono profundamente edificante y redentor.

Estos días se encuentra presentándolo (de momento no hay fechas en nuestro país a falta del anuncio de festivales, donde la esperamos). Hace pocos días pasaba por la radio pública norteamericana NPR acompañada por James Johnston y John Parish, donde deleitó con una selección de canciones recientes, tanto de su última entrega como de la anterior.

Estas son las canciones que interpretó PJ Harvey en el Tiny Desk Concer

«I Inside the Old I Dying»

«A Noiseless Noise»

«A Child’s Question, August»

«I Inside the Old Year Dying»

«White Chalk»

Disfruta el Tiny Desk Concert de PJ Harvey