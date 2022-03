Depeche Mode comparten el streaming de ‘Black Celebration | The 12” Singles’

Seguimos a la espera de un nuevo disco de Depeche Mode, ahora que han pasado nada menos que cinco años desde que lanzaron su última obra, Spirit (2017). Mientras, hemos disfrutado de su entrada en el Rock And Roll Hall Of Fame, lanzamientos de Martin Gore y de Dave Gahan (con Soulsavers) del documental Spirits In The Forest, un libro de fotos de Anton Corbjin o de las reediciones de sus diferentes singles en 12″ en una serie de cajas que llega de momento, hasta Ultra.

Estas versiones especiales de sus sencillos se están editando de manera física y poco a poco están apareciendo en streaming. Acaban de compartir ‘Black Celebration | The 12” Singles‘, que incluye las remezclas y caras B de la época. Estas son las canciones que contiene:

Contenido ‘Black Celebration | The 12” Singles’

Stripped (12BONG 10)

A Stripped (Highland Mix)

A But Not Tonight (Extended Remix)

B Breathing In Fumes

B Fly On The Windscreen (Quiet Mix)

B Black Day

Question Of Lust (12BONG 11)

A A Question Of Lust

A Christmas Island (Extended)

B People Are People (Live)

B It Doesn’t Matter Two (Instrumental)

B A Question Of Lust (Minimal)

Question Of Lust (L12BONG 11)

A A Question Of Lust (Flood Mix)

A Christmas Island

B If You Want (Live)

B Shame (Live)

B Blasphemous Rumours (Live)

Question Of Time (12BONG 12)

A A Question Of Time (Extended Remix)

B Black Celebration (Live)

B Something To Do (Live)

B Stripped (Live)

Question Of Time (L12BONG 12)

A A Question Of Time (New Town Mix)

A A Question Of Time (Live Remix)

B Black Celebration (Black Tulip Mix)

B More Than A Party (Live Remix)

Escucha ‘Black Celebration | The 12” Singles’ de Depeche Mode