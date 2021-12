‘Cahoots’ de The Band se reedita por su 50 aniversario

Capitol/UMe celebra el 50 aniversario del cuarto álbum de The Band, Cahoots, con unas ediciones 50º aniversario nuevamente remezclado, remasterizado y extendido incluyendo diferentes formatos como 2CD, Vinilo negro 180 gramos Half speed Master y formatos digitales.

Todos los lanzamientos de la Edición Aniversario fueron supervisados por el músico y compositor Robbie Robertson con el mayor cuidado y respeto por la música y lo que The Band representa y con una mezcla estéreo de Bob Clearmountain a partir de las múltiples pistas de los másters originales. El box set, en CD y en digital, presume de una gran cantidad de grabaciones inéditas, incluyendo Live at the Olympia Theatre, Paris, May 1971, un conmovedor concierto que consta de 11 temas seleccionados de una gira europea y primeras versiones y alternativas de “Endless Highway” y “When I Paint My Masterpiece” junto con otras seis tomas alternativas, tomas descartadas, instrumentales y mezclas reducidas.

Una edición limitada Boxset Superdeluxe con 2CD/Blu-Ray/1LP/vinilo de 7 pulgadas estará disponible el 21 de enero del 2022.

Exclusivamente para este box set, Clearmountain ha creado también nuevas mezclas en Dolby Atmos y 5.1 sonido surround, para el álbum y los cuatro bonus tracks, presentados en alta resolución en Blu-ray, junto con la nueva mezcla estéreo. La caja también incluye una reproducción exclusiva de la edición japonesa del single de vinilo de 7 pulgadas de The Band de 1971 con “Life Is A Carnival” y “The Moon Struck One” en sus nuevas mezclas estéreo; un folleto de 20 páginas con nuevas notas de Robbie Robertson y extensas notas internas de Rob Bowman; tres litografías fotográficas clásicas además de una gran cantidad de material adicional y otros datos históricos de las sesiones de grabaciones originales. El lanzamiento de vinilo negro de edición limitada de 180 gramos gatefold contiene una litografía fotográfica exclusiva de Barrie Wentzell.

Los fans de todo el mundo están invitados a escuchar la nueva mezcla de Cahoots juntos para una fiesta de escucha en Tim’s Twitter el miércoles 15 de diciembre a la 1 pm PST / 4 pm EST / 9 pm GMT. El evento especial de escucha simultánea contará con Robbie Robertson de The Band compartiendo recuerdos e historias sobre la grabación del álbum a través de Twitter. Para obtener más información o para participar, visita https://timstwitterlisteningparty.com/