Fallece Sylvain Sylvain, guitarrista de The New York Dolls

Sylvain Sylvain, guitarrista y teclista de los seminales The New York Dolls ha fallecido a los 69 años a consecuencia de un cáncer, según ha informado el perfil en redes del artista

“Como la mayoría de vosotros sabéis, Sylvain luchó contra el cáncer durante los últimos dos años y medio. Aunque luchó valientemente contra la enfermedad, ayer falleció. Mientras lamentamos su pérdida, sabemos que finalmente está en paz y sin dolor. Sube el volumen de su música, enciende una vela, di una oración y enviemos esta hermosa muñeca en su camino”.

Una de las formaciones más influyentes del punk y el glam rock, The New York Dolls, nacían en 1971 para desaparecer en 1975 tras publicar dos discos míticos (New York Dolls (1973) y Too Much Too Soon (1974)) y tener un éxito modesto. Pioneros absolutos y transgresores gracias a sus maquillajes, estilo travestido y pelos cardados.

La formación de David Johansen, los guitarristas Johnny Thunders y Rick Rivetts (pocos meses después de formar la banda reemplazado por Sylvain Sylvain), el bajista Arthur Kane y el batería Billy Murcia, sacudían la escena y ponían la primera piedra para la llegada de cientos de grupos.

En 2004 volvían a los escenarios apadrinados por Morrissey, presidente de su club de fans durante un tiempo. En esta reunión participaron tres miembros originales del grupo, su líder David Johansen el guiarrista Sylvain Sylvain y el bajo Arthur Kane, fallecido poco después. Dos años más tarde llegaría nuevo material discográfico con One Day It Will Please Us to Remember Even This (2006) y otros lanzamientos, más anecdóticos que otra cosa.

Descanse en paz.