Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Se trata de recordar algunos de los temas que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para darte a conocer alguna novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Javier Ojeda – No sé decirte adiós

Luw – Aquesta terra

Lana del Rey – Chemtrails over the Country Club

Bunbury – La gran estafa

Normal – Lo que pienso de ti

Black Country, New Road – Track X

Future Islands – For sure (Dan Deacon remix)

Exfan – Perrito

Jane Weaver – Heartlow

Mogwai – Ritchie Sacramento

Sleaford Mods ft. Amy Taylor – Nudge it

Fruit Bats – Holy rose

Travis – Nina’s song

Afkar – Your money

Yana Zafiro – Cáliz de sangre

Alien Tango – Getting better

Julien Baker – Hardline

Foo Fighters – Waiting on a war

Zahara – Merichane

C. Tangana, Toquinho – Comerte entera

Conde – Agujas eléctricas

Sen Senra – Tumbado en el jardín viendo atardecer

The New Raemon, David Cordero & Marc Clos – Corre, caballo viejo

Tigre y Diamante – El fantasma del Chava Jiménez (feat. Nacho Vegas)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Gene García – Back door

Gene García ha presentado esta semana “Back Door”, primer avance de su próximo álbum titulado GeneSis que será publicado el 15 de enero. El nuevo trabajo discográfico del artista extremeño consta de ocho canciones originales y tres versiones: “Isn’t It A Pity” de George Harrison, que cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Extremadura, el tema “Just The Way You Are” de Billy Joel y “Soul to Soul” del cubano Tito Gómez. Gene García, voz y armónica, emerge del blues militando en bandas como Los Inlavables o The Reverendoes, habiendo compartido escenario con formaciones y artistas míticos como The Blues Brothers, The Pogues, Mick Taylor o Los Lobos. GeneSis será su primer álbum en solitario después de tres décadas de trayectoria artística.

Mark Wayne – Unforgettable

Mark Wayne es un cantante y compositor de origen sudafricano que desde hace años reside en España, desde donde da forma a su proyecto musical en solitario. Sus canciones se mueven entre estilos tan diversos como son el pop, R&B, la electrónica, el swing o el soul. En 2017 lanzó su primer single, “Dark Knight”, bajo su primer nombre artístico, Rocco V. En 2019 participó en la versión española de La Voz con buenas reacciones tanto de la audiencia como del jurado. Una experiencia que le animó a seguir componiendo y actuando. Su último single, “Unforgettable”, es un canto a la esperanza que se acaba de estrenar y que formará parte de un EP que Mark lanzará en unos meses.

Motoharu Okamura – Combate contra mí

Motoharu Okamura surgen de las cenizas de Automatics, grupo emblema de la primera y más aclamada generación noise-pop de los noventa. Tras la publicación y gira de presentación de Ruido Negro (Clifford, 2017), último disco de Automatics, sus dos guitarristas, Alfonso Linares “Poncho” y Manuel Aranzana, deciden iniciar una nueva etapa bajo el nombre de Motoharu Okamura para la cual recuperan al bajista Leo Fernández e incorporan a Jorge Ortuño a la voz principal y batería. Tras un primer single, “Metal Baby”, que publicaron el pasado mes de septiembre, lanzan ahora “Combate contra mí”, segundo adelanto de su LP de debut previsto para el mes de mayo.

Subterráneos – Junkie

Subterráneos es una banda extremeña formada inicialmente por Mónica Agudo y José Luis Muñoz (J. Vega). De ellos te hablamos hace ya seis años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Posteriormente se unieron a la banda Alberto García y Julio Topo, más adelante reemplazados por Dany del Pino y Rafa Camisón para dar a la formación que lanzó hace más o menos un par de años su álbum Take a Ride, del que también te hablamos en Muzikalia en su momento. Para acabar con la promoción del álbum hace unos días publicaron el vídeo de la canción “Junkie”.

Tercer Sol – No soy yo

La banda valenciana Tercer Sol nos presentaban en 2019 Lejos (BCore), su primer LP. Un disco que nos llevaba a través de un viaje a través de distintos paisajes sonoros entre el noise pop y el post punk. Ahora han estrenado el videoclip para “No soy yo”, tercer corte del disco. El videoclip, realizado en colaboración con Sesiones Movistar+, ha sido dirigido por el artista visual Xar Lee. En el clip vemos unas entidades misteriosas que vagan por la galaxia adoptando formas de rocas gigantes y dirigiéndose hacia la Tierra. Tras varias transformaciones han encontrado la esencia que les permitira? fusionar su naturaleza extraterrestre con la naturaleza humana. ¿Son estas rocas misteriosas Tercer Sol? ¿Cua?les son sus verdaderas intenciones?