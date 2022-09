Foo Fighters retransmitirá en directo el homenaje a Taylor Hawkins

El próximo sábado 3 de septiembre a partir de las 17:30h, MTV En Vivo, el canal en streaming gratuito y sin registro de Paramount, Pluto TV, realizará la emisión en directo del esperado Foo Fighters and The Hawkins Family Presents: Taylor Hawkins Tribute Concert que tendrá lugar en el estadio Wembley de Londres. Un evento único dedicado al batería de la banda recientemente fallecido Taylor Hawkins.

MTV En Vivo, iniciará algo antes, a las 15:50h, con una programación especial que comenzará con el aclamado concierto acústico MTV Unplugged: Nirvana. Le seguirá partir de las 16:40h el MTV World Stage: Foo Fighters Barcelona 2017, una de las actuaciones más memorables de la banda en España desde la sala Barts.

A partir de las 17:30h llegará el colofón final de este especial con la emisión en directo del evento global: Foo Fighters and The Hawkins Family Presents: Taylor Hawkins Tribute Concert, que tendrá de invitados a: Travis Baker, baterista de Blink 182, la influencer Nandi Bushell, Liam Gallagher, excantante del grupo británico Oasis, Joshua Homme, líder de la banda norteamericana Queens of the Stone Age, el productor Mark Ronson, Supergrass, John Paul Jones (Led Zeppelin), Stuart Copeland (The Police), Brian May y Roger Taylor (Queen), Wolfgang Van Halen, Chrissie Hynde (The Pretenders) o miembros de la familia Hawkins como su hijo Shane Hawkins, entre otros. Además, el evento también contará con la participación de grandes cómicos como Chris Rock y Dave Chapelle.