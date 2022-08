black midi – Hellfire (Rough Trade / Popstock!)

El año pasado por estas fechas a propósito de Cavalcade, contaba que la música de black midi podría llegar a convertirse en el rock del futuro, sin saber bien hacia dónde eran capaces de llevarnos en próximos lanzamientos. Desconcierta tanto su sonido, que no somos capaces de acotarlo o catalogarlo en base a la tan manida comparación con otras propuestas: «¿Una fusión imposible entre Frank Zappa, King Crimson y Can?», decíamos entonces. Hellfire es una perfecta continuación para éste y para ese interesante debut llamado Schlagenheim (2019). El trío formado por Geordie Greep (guitarra y voz), Cameron Picton (bajo y voz) y Morgan Simpson (batería) dejaron claro en su presentación que «si Cavalcade era un drama, ‘Hellfire’ es como una película de acción épica» que ahonda en temas superpuestos de dolor, pérdida y angustia.

Lo cierto es que estamos ante un intenso disco en el que black midi abrazan el caos. Una obra no apta para aquellos que se quedan en lo superficial, que en cada una de sus esquinas nos tiene preparada una sorpresa de la que resulta difícil escapar. Puede hacernos pasar de una base jazz con bonitas cuerdas acompañada de un rapeado en «Hellfire» a anomalías como «Sugar/Tzu», que arrancando en una presentación como si de una velada de boxeo se tratara, pasa a convertirse en una bonita pieza vocal de tono clásico, hasta que de repente todo estalla por los aires. «Eat Men Eat» es un math rock con toques flamencos, mientras que «Wellcome To Hell» tiene un riff de lo más abrasivo.

Y así hasta que llega «Still», una bonita canción de amor con tintes country y fronterizos, una especie de oasis en mitad de la locura, que regresa de nuevo en el tramo final con los siete minutos de «The Race is About to Begin» un tour de force de free-jazz, rock progresivo, ¿metal? de los que te dejan exhausto. Una visita a un parque de atracciones dirigido por un zumbado que de nuevo nos hace poner los pies en la tierra con la estupenda «The Defence».

Un disco tan bello como caótico, tan enérgico y vanguardista, como poético, críptico, oscuro, apocalíptico, épico y genial.

Escucha black midi – Hellfire