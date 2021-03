Future Islands lanzan vídeo para ‘Glada’

Future Islands estrenan vídeo para “Glada”, una de las canciones de su álbum As Long As You Are, lanzado a través de 4AD.

El grupo de Baltimore ha estado girando de forma extensiva cada año por más de una década sin fallo, pero 2020 es el primero en el que el grupo no pisará la carretera desde 2008. En su lugar, para su concierto número 1.235, el grupo se desplazó online para un único directo global el pasado 9 octubre coincidiendo con la salida de su nuevo trabajo. También pudimos disfrutarles en un reciente Tiny Desk Concert. Ahora llega su nuevo vídeo, un clip dirigido por la actriz y compañera del líder Sam Herring, Julia Ragnarsson, que supone su debut como directora. El video captura un retrato surrealista e impresionante de la campiña sueca y sigue un amor duradero entre los personajes a medida que pasan los cambios de estación.

Sam Herring dice del video: “El tratamiento principal del vídeo fue un retrato de la campiña sueca con los padres de Julia como protagonistas. Filmaron en primavera, verano y, más recientemente, a principios del otoño del año pasado. Para mí, lo más importante es que captura el lugar sobre el que trata esta canción, que es todo lo que quería compartir sobre ella”.

Su directora comenta: “‘Glada’ es una canción que se escribió sobre el lugar exacto en el que ahora estoy en cuarentena, con mis padres. Una canción sobre un pasado, que ha crecido, la llegada de una primavera en ciernes y los pájaros que rodean nuestra casa y los campos y bosques que tenemos cerca. Queríamos capturar la belleza de la naturaleza, extrayendo de las imágenes que Sam describe en la canción. Los altibajos de una relación a largo plazo. Y cómo a veces tienes que detenerte y pensar en la suerte que tienes, especialmente en medio de este aparente colapso. Estaba atrapada en el lugar más hermoso que conozco, incapaz de apreciarlo por completo porque Sam no estaba allí. Hacer este video me ayudó a conectarme con él, pero también me hizo mirar hacia afuera y apreciar todo lo que me rodeaba”.

Disfruta del nuevo vídeo de Future Islands