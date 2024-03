Garbage visitarán Barcelona en julio

Garbage vuelven a nuestro país este verano. La banda de Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker, estarán en Mad Cool, pero hoy también anuncian concierto en Razzmatazz para el próximo 9 de julio.

Estarán presentando las canciones de su último álbum hasta la fecha, No Gods, No Masters, aparte de los éxitos más reconocibles de una carrera que ya supera las tres décadas.

El año pasado lanzaron el EP Witness to Your Love en plataformas digitales a propósito del Record Store Day que incluría la canción homónima, que fue una rareza de 2008, así como dos pistas inéditas de las sesiones del álbum de 2021, No Gods, No Masters. Pero lo verdaderamente interesante es su versión del clásico de Siouxsie and the Banshees, «Cities in Dust».

Entradas Garbage Barcelona

Salida a la venta: el viernes 8 de marzo a las 10h en livenation.es y ticketmaster.es

Preventa Live Nation – Santander SMusic: a partir del miércoles 6 de marzo a las 10h para los clientes del Banco Santander que paguen con una tarjeta emitida por esta entidad a través de santandermusic.com y livenation.es

Preventa Live Nation: a partir del jueves 7 de marzo a las 10h para las personas registradas en livenation.es.

Precio: desde 40€ + gastos de distribución