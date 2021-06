Garbage – No Gods No Masters (BMG)

El segundo capítulo tras la resurrección de Garbage y séptimo disco de su carrera, sorprende por su carácter reivindicativo. Arranca con “The Men Who Rule the World“, una denuncia al capitalismo más feroz. En “Waiting For God” se hace referencia a los movimientos Me Too y Black Lives Matter con frases tan explícitas como “Chicos negros a los que les disparan por la espalda”, mientras que en “Goodhead” disparan contra la misoginia.

¿Significa esto que No Gods No Masters sea un cambio de rumbo en el discurso de Garbage hacia lo social? Pues no exactamente, simplemente en un álbum de nuestro tiempo en ciertas temáticas que en lo musical arranca un poco aturullado. La banda ha perdido la magia y la consistencia que se les suponía y en ocasiones embarran añadiendo ruido por el hecho de hacerlo.

Este disco tiene sus contradicciones, tanto en temática como en lo sonoro, aun así va de menos a más y al final se salva por los puntos. Más allá de las denuncias que escuchamos en sus primeras canciones, también nos encontraremos con los infiernos personales de Manson que salen a la luz en “Uncomfortably Me”, “Wolves” y “A Woman Destroyed”.

Lo mejor lo encontramos en los fogonazos melódicos y punzantes de “The Creeps”, la sensualidad de “Anonymous (XXX)”, el brillo de “No Gods No Masters”, el sorprendente cierre “This City Will Kill” o una “Flipping the Bird” que sin duda es la tapada del conjunto, que nos remite a los mejores Garbage y nos atreveríamos a proclamar como el mejor tema que han grabado en esta etapa 2.0. de su carrera.

