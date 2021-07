Portishead comparten el streaming de su versión de Abba

Han pasado 13 años desde que Portishead lanzaran Third, pero desde entonces no han cesado su actividad. Ellos se lo toman con calma y a pesar de que llevan tiempo hablando de un cuarto trabajo, no sabemos que tendremos que esperar aún más.

Su primera grabación desde el lanzamiento de su tercer disco fue una versión de “SOS”, tema de Abba, que fue parte de la banda sonora de la película High-Rise, protagonizada por Tom Hiddlestone.

Un tema que había quedado en el olvido, pero que ahora sacan a la luz en exclusiva en la plataforma de streaming Soundcloud tal y cómo han anunciado en sus redes sociales:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Portishead (@portisheadofficial)

Escucha “SOS” de Portishead