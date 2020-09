‘Ghosts’, nuevo adelanto del regreso de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen acaba de lanzar nuevo single oficial, titulado ‘Ghosts’, con el que adelanta su próximo álbum junto a la banda de su vida, The E Street Band. ‘Letter to you‘ verá la luz el 23 de octubre en CD, doble vinilo gatefold (con inscripción en la cara D) y digital. Ha pasado tan solo un año desde que entregara Western Stars, y ya conocemos otro tema de su continuación tras el que le da título que escuchamos hace pocos días.

‘Ghosts’ es un verdadero himno, una auténtica joya de rock épico y atemporal absolutamente espectacular. En palabras del boss “En la E Street Band reside nuestra alma colectiva, impulsada por el corazón. ‘Ghosts’ habla del espíritu de la música en sí, algo a lo que podemos acercarnos, descubrir y compartir juntos. Habla de la alegría que es formar parte de una banda pero también, con el paso del tiempo, del dolor que supone perder a alguien por enfermedad (…)”.

Letter to you, vigésimo trabajo de estudio en la carrera de Bruce Springsteen, incluirá nueve canciones recientemente escritas, así como tres grabaciones que harán las delicias de sus fans: Se trata las legendarias pero inéditas composiciones de los años 70, ‘Janey needs a shooter’, ‘If I was the priest’ y ‘Song for orphans’. Canciones todas ellas, que sus seguidores ya conocían desde hace décadas, gracias a sus memorables conciertos, pero que no habían sido capturadas en un estudio hasta hoy. Grabado en el propio estudio de Springsteen en Nueva Jersey (con su productor y buen amigo Ron Aniello), ‘Letter to you’ es un álbum de puro y auténtico rock, con el mítico sonido orgánico y directo característico de la banda de su vida.