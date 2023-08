Glen Hansard comparte un adelanto de su nuevo trabajo

Glen Hansard comparte «Sure As The Rain», una carta de amor musical a su esposa y madre de su hijo de casi un año. La canción cuenta con la participación de Via Mardot en theremin, a quien Hansard contactó después de ver una serie de sus actuaciones online.

Como comenta: «Es una canción sobre finalmente ser feliz en el lugar en el que estás, a pesar de los instintos salvajes y los anhelos de correr hacia lo próximo brillante y resplandeciente», explica Hansard. «Una declaración mutua, como espíritus independientes que han elegido unirse y dar nueva vida a nuestro mundo. En resumen, es una canción de amor. Una canción que reconoce lo natural en el otro, el amor que está creciendo salvaje y el cochecito en el pasillo como símbolo de esa gran aventura».

Hansard está listo para lanzar su quinto álbum en solitario, All That Was East Is West Of Me Now, el 20 de octubre. El álbum tomó forma a través de una serie de cinco conciertos organizados por el irlandés en su pequeño pub local a lo largo de noviembre de 2022. «Una canción solo se convierte en lo que es a través del testigo», dice, y en presencia de una audiencia, «la canción encuentra un camino diferente». Al final de la residencia, el álbum había tomado forma y la grabación comenzó con el colaborador David Odlum en su estudio casero en las afueras de Dublín.

El título, que según Hansard proviene de la «repentina realización de que hay más detrás que adelante», sugiere una vista panorámica desde una gran altura, abarcando el terreno recorrido y también lo que aún está por descubrirse. Aunque el paso del tiempo puede ser un tema central, estas ocho pistas se centran más en la promesa del futuro que en pensamientos de arrepentimiento o nostalgia.

Escucha ‘Sure As The Rain’ de Glen Hansard