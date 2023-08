The Cult recuperarán a Southern Death Cult este otoño

Antes de que Ian Astbury y Billy Duffy alcanzaran el éxito comercial como The Cult, el dúo operaba bajo el nombre Death Cult, interpretando un estilo más primitivo de post-punk gótico.

Southern Death Cult fue una banda británica de post-punk y rock gótico que se formó en Bradford, Inglaterra, a principios de la década de 1980. La formación original de la banda incluía a Ian Astbury en la voz, David Burrows en la guitarra, Barry Jepson en el bajo y Haq Quereshi en la batería. Su música estaba influenciada por una mezcla de punk, post-punk y elementos góticos, creando un sonido oscuro pero enérgico. La banda estuvo activa durante un período relativamente corto, desde 1981 hasta 1983, cuando llegó a la guitarra Billy Duffy para lanzar Death Cult en 1983.

Luego evolucionarían a The Cult en 1984, pero Astbury y Duffy no han olvidado sus orígenes. El dúo está reviviendo la encarnación temprana de su banda para una serie de presentaciones en Los Ángeles y el Reino Unido. Según un comunicado de prensa, los próximos conciertos contarán con «un repertorio que abarca las tres fases de la banda, desde Southern Death Cult, pasando por Death Cult, hasta los dos primeros álbumes de The Cult: Dreamtime (1984) y Love (1985)».

Fechas de Death Cult

Octubre – 23 – Los Angeles, CA @ The Theatre at Ace Hotel *

noviembre – 06 – Belfast, UK @ Telegraph

noviembre – 07 – Dublin, IE @ 3Olympia

noviembre – 09 – Sheffield, UK @ Foundry

noviembre – 10 – Liverpool, UK @ Guild of Students

noviembre – 12 – Glasgow, UK @ Barrowland

noviembre – 13 – Nottingham, UK @ Rock City

noviembre – 14 – Birmingham, UK @ O2 Institute

noviembre – 16 – Bournemouth, UK @ O2 Academy

noviembre – 17 – Norwich, UK @ UEA

noviembre – 18 – Manchester, UK @ Albert Hall

noviembre – 20 – London, UK @ Brixton Electric

noviembre – 21 – London, UK @ Brixton Electric