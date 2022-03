Hablamos con el grupo Bauer sobre su tercer disco

Bauer es una banda malagueña de largo recorrido, ya que hace prácticamente una década de su formación. Hace pocas semana que publicaron su tercer álbum, La Salvación (El Planeta Sonoro Records, 2022). Un disco personal y ambicioso que invita a conocer las interioridades del grupo, sus historias más íntimas y su forma de ver el mundo. Su génesis tuvo lugar entre 2018 y 2019, mientras giraban y actuaban en algunos de los principales festivales nacionales. En aquellos días empezaron a formarse las ideas que darían lugar a estas nuevas canciones, revisadas y perfeccionadas aprovechando el parón por la pandemia. Tanto las revisaron y perfeccionaron que, finalmente, decidieron producir el disco ellos mismos. No hace muchos te presentamos una de esas canciones, “Tú eres la luz”, en nuestra PlayList de las Canciones de la Semana.

Además de invitaros a escuchar el nuevo disco de Bauer, quisimos hablar con ellos para que nos contaran más cosas acerca de La Salvación y del recorrido que les ha llevado hasta este tercer trabajo discográfico.

¿Cómo ha sido el proceso que ha dado lugar a este nuevo disco, La Salvación?

Iniciamos la grabación de La Salvación en pleno inicio de la pandemia por COVID19. Cuando estábamos haciendo las maquetas para el disco, de hecho, no podíamos vernos ni siquiera, mandábamos las grabaciones online y Lucas (productor del disco) las maquetaba. Incluso las baterías que suenan en el disco fueron grabadas por Fernando Gallardo con control remoto (co-Productor, Batería) en Maze Music Studio, sin ayudante ni ingeniero de sonido debido al confinamiento. La pandemia hizo también que tuviéramos que aplazar varias veces la salida del disco y en general la estrategia de lanzamiento del mismo. Durante la grabación tuvimos que llevar siempre mascarilla e intentábamos mantener las distancias de seguridad, el único que se podía quitar la mascarilla era aquel que en ese momento se encontraba en la sala de grabación (aislada de la sala de control). Era el principio de la pandemia, no había vacunas ni la misma información de la que disponemos actualmente. Finalmente el disco fue masterizado por José Luis Chicote en Round Sound Madrid.

Finalmente, decidís producir vosotros mismos el álbum.

La Salvación ha sido el primer disco de Bauer en el que no se ha contado con la producción de Pablo Cebrián (productor de Azul Eléctrico y Otra vuelta al sol). Lucas Bauer asumió directamente la producción del disco, en un importante ejercicio de autocrítica, ya que no es lo mismo producir un disco de canciones que uno mismo ha compuesto. Hay que tener un oído muy neutral para no caer en la subjetividad, ya que cuando uno escucha una canción desde sus absolutos inicios es muy posible entrar en vicios inconscientes, fáciles de reconocer para un productor externo. Hemos usado todo tipos de instrumentos para La Salvación, algunos que no habíamos usado en discos anteriores como el cello o la viola, hemos incluido también sonidos de sintetizadores y efectos vocales como vocoders o sintetizadores de voz.

También habéis incluido una versión curiosa.

Ha sido la primera vez que hemos incluido una versión en uno de nuestros discos, y en general de nuestro repertorio. Se trata de un tema compuesto por Facundo Cabral, llamado “No soy de aquí, ni soy de allá”, pero basándonos en una mezcla de la canción original y la versión que en su día hizo Chavela Vargas. Evidentemente es una versión mucho más rockera, actual y muy Bauer de las canciones comentadas. Fue nuestro mánager Kike Deltoro quien nos sugirió esta canción para versionar.

La portada del disco es muy llamativa y sugerente. ¿Es vuestra?

El arte del disco ha sido elaborado por Mónica Herrera, una artista malagueña que ha dibujado todo a mano y en acuarela. Cada canción del disco va en una lámina exclusiva, pintada por Mónica.

¿Qué música habéis escuchado en este periodo que os haya podido influir a la hora de crear las canciones y grabar el disco?

La música que nos influyó a la hora de componer el disco es muy variada, y va desde bandas o solistas británicos como Mumford & Sons, Coldplay (de los primeros años), David Gray o Ben Howard hasta bandas americanas como Kings of Leon, The National, Bon Iver o Live. También la escena nacional ha tenido importante influencia en nuestra música, bandas como Morgan, Fábula, L.A., Shinova o los siempre presentes Héroes del Silencio (incluyendo Bunbury en solitario), por mencionar algunos, han sido importantes en nuestra creatividad. También es cierto que a la hora de componer a veces surgen canciones que no tienen nada que ver con lo que estamos oyendo en ese momento, a veces simplemente la inspiración y esa cosa que hace única a una canción surge de la nada. Lo que sucede normalmente es que se suelen buscar comparaciones para ver donde encajar mejor ese tema.

Estás haciendo gira con el nuevo disco, ¿cierto?

Sí, en febrero hicimos varias fechas en Andalucía, el 22 de abril estaremos en La Trinchera (Málaga), el 28 de abril en la Sala Moby Dick de Madrid, y además en julio actuaremos en el Weekend Beach Festival en Torre del Mar.

La Salvación, lo nuevo de Bauer, es un disco con momentos excelentes y una delicada combinación entre temas más elaborados y reposados con otros más directos y pegadizos. La decisión de producirlo ellos mismos, visto el resultado, parece adecuada: los detalles y matices interesantes asoman por cada rincón.

A continuación podéis escuchar La Salvación, el tercer disco de Bauer.

