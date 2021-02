Libro: Madonna, Una Biografía (Plan B)

Si Madonna es la reina del pop, los reyes del youtuber indie –aka los autores– son la pareja conformada por Natalia Flores y Borja Prieto, Los Prieto Flores para la audiencia. Soy un seguidor de su canal y me parto la caja con sus comentarios, críticas y entrevistas. Sé que les flipa mucho Bad Bunny, La isla de las tentaciones y que han visitado su chabolo desde Los Planetas, pasando por Marc Giró y hasta la nueva musa del indie Amaia Romero. Pero en este libro son ellos los que se muestran o los que dejan ver una de sus pasiones, en este caso por la Reina del Pop: Madonna. Estos coleccionistas de vinilos tendrán varias versiones de las múltiples ediciones que edita Maddy; vinilos, remezclas, rarezas y, por supuesto, la discografía oficial de la Reina del Pop. Para mí, que le dediquen esta obra de este nivel a ella me parece todo un acierto. Sobre todo porque se les nota la rama fan desde el párrafo uno del libro.

Bueno, libro… en algún lugar lo he visto encajado en la sección de cómics, y todo porque tienen unas ilustraciones del fliparlo Made in Isa Muguruza, una chica de Irún que hace unas cosas de psicodélicas con un trasfondo claramente metafísico. Y a todo ello únele que, en este que nos compete, ha decidido insertar la tonalidad ochentera, con mucho cardado, mucho eyerliner y, por supuesto, cascoporro de brilli-brilli real life edition.

Por la sapiencia y la investigación de aka Los Prieto Flores sabemos que la llamaban Nonni, y que cuando llegó a Nueva York pidió al taxista que la llevase al centro de todo. Este la dejó en Time Square, of course. En una de sus primeras entrevistas dijo que quería comerse el mundo, y anda que no le ha curtido nada la propuesta. Se ha comido el mundo, las listas de ventas, los conciertos y además todo lo que ha querido, carne, pescado y embutido. En el sentido figurado o metafórico que quieran. Y más ancha que pancha.

Cada página que pasas y lees de este Madonna La Biografía es un gozo en el alma, tal como se cantábamos los domingos en misa. Aunque, en verdad, no es el ejemplar que me llevaría a la catequesis, sobre todo en la parte donde se narra cómo mezcla éxtasis religioso con lo sexual. A Madonna siempre le acompañará la palabra escándalo, pero también la de reinvención; no hay artista en el mundo a la que más le endosen este concepto. Y ella pues dándolo todo para proseguir la cantinela. La hemos visto de espantajo de los melones en los 80, luego con tetas modo capirucho del helado, también le dio por lo místico, lo cowboy, la pista de baile, Madame X y no sé qué otra cosa nos tendrá preparada. De ella todo me lo espero.

Y, ahora, encima, los Prieto Flores le dan un homenaje literario de tan alto nivel que, claro, sólo alguien de su talla se podía merecer algo así. Es un libro bonico, no sólo por los datos y anécdotas que suelta sino que, además, ellos, reyes del cancaneo, del salseo muy bien traído, van insertando curiosidades, cotilleos y esas cosicas que, parafraseando a Ángel Sanchidrían, es lo que da calidad al libro.

Si los has visto en su canal –aconsejable seguirlos; ya sabéis, Los Prieto Flores, tal cual– y les tienes un poco de seguimiento hay páginas cuyos párrafos sabes que son de Borja y cuáles de Natalia, o que detalle o apostilla ha metido uno y otro. Porque esta pareja son lo más y si te gusta el indie y la música, así, en general, es canal que debes seguir. Y no se han ido a Andorra, que yo sepa.

Seguro que el libro tendrá mucho éxito, porque el nombre de Madonna no es baladí, pero lo más importante es que cuando caigan en tus manos estas 144 páginas ojalá termines de leerlo como yo; con una sonrisa en la boca y enchufándome en Spotify el The Inmaculate Collection, por aquello de acaparar más éxitos seguidos. De Maddy tengo tres albumnacos el Like a Virgin, el Like a Prayer y, por supuesto, Confessions in a dance-floor. Así que corto y cambio entonando eso de “Time goes by so slowly” y enfundándome en un calentador. Eso sí, después de haberme leído este trabajo como tres veces. No se hace pesado ni por asomo, esto te lo digo como lo pienso.