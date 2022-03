The Jesus and Mary Chain comparten actuación en ARTE

The Jesus and Mary Chain regresan a los escenarios con la gira especial de Darklands (1987) que les traerá a Primavera Sound y que estaba prevista para 2020, pero fue retrasada a causa de la pandemia.

Según han confirmado en algunas entrevistas, se encuentran preparando lo que será la continuación de Damage and Joy (ADA/Warner Music), que contaba con la producción de Youth (Killing Joke) e incluía las colaboraciones de Isobel Campbell, Sky Ferreira, Bernadette Denning y su hermana Linda Reid.

La banda de los hermanos Jim y William Reid, se presentaba hace poco en el programa Ground Control de la cadena francesa ARTE, donde interpretaban un pequeño set de apenas media hora, con algunas canciones emblemáticas de su discografía. Temas de Darklands (1987), Psychocandy (1985), Automatic (1989), Munki (1998) o la cara B “Up Too High”

Estas fueron las canciones interpretadas por The Jesus and Mary Chain

Darkland

Deep One Perfect Morning

Down On me

Nine Million Rainy Days

Happy Place

Taste Of Cindy

Up Too High

Drop

Come On

Mo Tucker

I Love Rock’n‘Roll

Disfruta el concierto de The Jesus and Mary Chain en ARTE