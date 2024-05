Hamish Hawk anuncia su tercer disco

Hamish Hawk ficha por So Recordings, anunciando el que será su tercer álbum A Firmer Hand, que será lanzado el 16 de agosto.

El cantante escocés comenta del disco: «Al escribir este álbum, abrí mi armario y salió un esqueleto. Lo que une todas las canciones es un sentido de lo no dicho, ya sea por culpa, vergüenza, represión, embarazo o coquetería. Me di cuenta: voy a decir estas cosas, y no todas me harán quedar bien. El álbum hizo muchas demandas, y simplemente me entregué a él».

Explorando temas de relaciones personales, A Firmer Hand profundiza en las interacciones de Hamish con hombres: amigos, amantes, familiares y colegas. «Este es el núcleo del álbum. El hecho de que me ponga nervioso me dice que fue lo correcto. Es un poco un disco de llegada a la edad adulta», concluye.

Hamish también ha lanzado el primer sencillo del álbum titulado «Big Cat Tattoos».

Escucha ‘Big Cat Tattoos’ de Hamish Hawk