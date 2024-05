Iggy Pop y Siouxsie graban dueto para la nueva ‘The Passenger’

«The Passenger» es una de las canciones más icónicas de Iggy Pop, lanzada en 1977 como parte de su álbum Lust for Life. Un tema que se ha convertido en todo un himno gracias a ese inconfundible riff de guitarra, combinado con la voz característica y llena de actitud del cantante de Detroit. La letra evoca un sentido de libertad y aventura, con referencias a viajar en un automóvil y observar el mundo pasar, capturando perfectamente el espíritu rebelde y despreocupado del rock and roll.

Diez años después de su lanzamiento llegó una versión a cargo de Siouxsie & The Banshees, incluida en el disco Through the Looking Glass, ofreciendo una reinterpretación fascinante, donde la banda añade una capa de oscuridad y misterio a la canción. El ritmo es más lento y pulsante, creando una atmósfera hipnótica y envolvente. Si bien ambas versiones son excelentes en su propio derecho, difieren en su enfoque. Mientras que la versión de Iggy Pop es cruda y directa, la de Siouxsie es más atmosférica y teatral.

Ahora ambos convergen en una renovada «The Passenger» que ha sido grabada para un anuncio de televisión. La versión completa la podremos escuchar en pocos días.

Sobre ella comenta Iggy: «Siouxsie puede cantar como un pájaro. Siempre me ha parecido una gran mujer. Su versión de la canción (ndr: parte del álbum de versiones ‘Through The Looking Glass’ de 1987] ya era especial, pero lo que ocurrió aquí, cantando juntos, es realmente único. Como en ‘Volare’, el tratamiento orquestal y la unión de voces vuelan libres, en un espíritu de alegría».

«Me encanta esta canción y siempre me ha gustado la voz de Iggy», añade Siouxsie. «Adoro lo instintivo y espontáneo que resulta todo y escuchar mi voz con la de Iggy es un sueño».