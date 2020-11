Hidrogenesse lanzan cortometraje para la remezcla de Chico Blanco de ‘La carta exagerada’

A principios de marzo, coincidiendo con el primer fin de semana del confinamiento, Hidrogenesse grabaron una versión de Chico Blanco, “Otro lado (Caramelo House)”, y ahora es Chico Blanco quien remezcla a Hidrogenesse.

Chico Blanco (uno de los artistas revelación del nuevo pop español que este año ha publicado el EP “Gominola”) ha remezclado “La carta exagerada” una de las canciones más pop de Joterías Bobas en clave house clásico.

Ahora se presenta un cortometraje realizado para la remezcla de la canción “La carta exagerada”. Una película escrita y dirigida por Hidrogenesse que sucede en una casa de miniatura. Ahí dentro pasan las horas, los días y las semanas los dos protagonistas, como el personaje de la canción, encerrado en su pequeño mundo.

Hidrogenesse se pasan toda la película bailando esta remezcla house de Chico Blanco. Como dice Jarvis Cocker, “listening to house music all night long and all day too”.

En la película aparece el pintor de miniaturas David Macho y también incluye consejos, tutoriales y recetas para pasar un confinamiento a gusto en casa. Hay pasos de baile, recetas para fermentar verduras, información sobre arte, salud y belleza y más cosas.