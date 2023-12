Canciones de Navidad: De Sinéad O’Connor a The Pogues

Estamos en Navidad, en un mundo que desborda y destruye todo lo que se le supone, pero nos queda la música. Puede ser que en Muzikalia tengamos un buen número de recopilatorios navideños hechos -casi todos los que podían existir-, pero como las canciones y la buena compañía son lo único que nos ayuda a olvidarnos del ruido de fuera, hemos vuelto a intentarlo.

2023 es un año extraño en el que nos han dejado artistas tan enormes como Sinead O’Connor o Shane MacGowan de The Pogues, quienes nos obsequiaron con bonitas canciones de Navidad. Se nos ha ocurrido abrir con ella y cerrar con él y entre medias, acompañarlos con unos cuantos totems del post-punk, synthpop, powerpop y janglepop. Seguro que así no fallamos y ponemos una banda sonora digna a estas fechas tan extrañas con esta sesión especial para escuchar del tirón.

Felices fiestas, esperamos que la disfrutéis.

Suenan:

Sinéad O’Connor – Silent Night

Billy Idol – Jingle Bell Rock

The Primitives – You Trashed My Christmas

The dB’s – Christmas Time

Sufjan Stevens – The Little Drummer Boy

The Flaming Lips – White Christmas

EELS – Christmas Why You Gotta Do Me Like This

Cocteau Twins – Frosty The Snowman

Marc Almond – Christmas In Vegas

Eurythmics – Winter Wonderland

Erasure – The Christmas song

Pet shop Boys – It doesn’t often snow at christmas

Saint Etienne – No cure for the common Christmas

Siouxsie & The Banshees – Il Est Ne Le Divin Enfant

The Fall – We Wish You A Protein Christmas

The Wedding Present – Step Into Christmas

Kate Bush – December Will Be Magic Again

Low – Blue Christmas

The Pogues – Fairytale of New York (feat Kirsty MacColl)

