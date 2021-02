Imelda May lanza canción junto a Noel Gallagher y Ronnie Wood

Llevábamos tiempo sin escuchar nueva música de Imelda May, que regresa con un nuevo single en el que se hace acompañar de dos ilustres músicos.

La artista irlandesa estrena “Just One Kiss”, una canción en la que se ha rodeado del guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood y del compositor de Oasis, Noel Gallagher.

Un tema que anticipa el nuevo álbum de Imelda May que se publicará el próximo 23 de abril con el título de 11 Past The Hour. Un disco que según May “Siempre escribo con sentido y desde el corazón, para conectarme con mi propia historia en cada momento en particular y espero así conectar con otros durante la suya, aunque sea por un rato. Cada canción es un momento de mi vida. Cada vida es un momento en el tiempo. Cada minuto cuenta”.

La canción viene acompañada de un video dirigido por Luke Losey.