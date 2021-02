Entrevistamos a Fakeba, la ‘reina de África’

Fakeba es toda una referencia en la música electrónica africana. La artista senegalesa, publicaba el pasado año el interesante Jotna, un disco grabado junto al prestigioso productor británico John Fryer (Nine Inch Nails, White Zombie, HIM, This Mortal Coil, Depeche Mode…). Un álbum pleno de referencias interculturales, beats electrónicos y bases electro-tech-pop con toques darkys de new-wave y preñado de influencias industriales de ascendente 90s. Siete temas, cuyas letras escritas por ella, que son un verdadero llamado a toda la sociedad africana, a la que le dice alto y claro “!levántate y avanza!”.

Ahora llega una nueva versión del mismo remezclado por artistas nacionales como David Kano, Christian Wünsch, Big Toxic, Paula Cazevane o Helena Gallardo que firman unas personalísimas y eclécticas reinterpretaciones de extraordinarios pasajes como son ‘Dakar’, ‘Ndanane’ y ‘Mother Africa’.

Hablamos con ella para conocer más de su carrera y planes de futuro.

“El desarrollo del mundo sin África es impensable”

Muchos no conocen a Fakeba, pero eres toda una embajadora de la escena africana en el mundo. ¿Cómo te presentarías?

Como la Reina de Africa.

¿Cómo ha afectado el coronavirus socialmente y culturalmente a tu país?

La verdad es que no está siendo tan devastador como en Occidente. También es verdad que nosotros en África estamos más preparados para este tipo de epidemias o pandemias que el resto del mundo ya que las sufrimos de continuo, como fue el caso del ébola, paludismo, tuberculosis, enfermedades muy latentes todavía en nuestro continente. Por ello las medidas que se están adoptando en Occidente en África las llevamos usando hace años. Desgraciadamente el mundo está tan globalizado que ha afectado de la misma manera con confinamientos, restricciones de movimiento, cierre de negocios, etc.

Tu música bebe de muchas fuentes. ¿Qué influencias occidentales la completan?

No soy un artista fácil de influenciar por otros artistas o tendencias musicales, de ahí viene Jotna, un sonido nuevo, diferente y que igualmente siento atronador. Algo realmente a descubrir y que espero, y deseo, lo pueda llegar a disfrutar todo el mundo.

Jotna es un disco con un mensaje social muy marcado. ¿Sigue siendo África el gran olvidado del mundo?

Personalmente creo que el ser humano es el gran olvidado del mundo, ya que cada vez tenemos menos valores, menos libertad de expresión, etc. A África desgraciadamente se le da una prensa negativa de continuo, pero para las grandes potencias no está en el olvido sino de actualidad. Personalmente creo que África es el futuro para la Humanidad, ya que contamos con las mayores extensiones de tierras explotables de todo el planeta, tanto para la agricultura como minería, gas, petróleo e infraestructuras. El desarrollo del mundo sin África es impensable.

¿Por qué decices cantar en wolof?

Wolof es mi lengua natal y como tal defiendo mis raíces, creo que la música no tiene fronteras. Hay muchísimos artistas africanos que en vez de cantar en sus lenguas prefieren cantar en lenguas occidentales o foráneas, pensando que habrá más posibilidad de alcanzar el objetivo de cualquier artista, que es darse a conocer. No es mi caso, yo podría cantar en francés e inglés, pero sería como una traición a mis raíces y principios.

Tu relación con John Fryer ha dado interesantes resultados. Parece que enriquecéis cada uno el universo del otro.

Mi relación con John empezó a través de una colaboración musical con su proyecto personal “Black Needle Noise”, hicimos un tema juntos “System Bi” que tuvo una gran acogida en USA y en la escena independiente internacional y a partir de ahí nos planteamos el trabajar juntos e intentar sacar algo nuevo, un sonido nuevo, algo diferente y el resultado ha sido un fantástico álbum llamado “JOTNA”, lleno de energía y de sorpresas musicales, que desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad de desarrollar en su difusión debido a la pandemia, teniendo que haber anulado mas de 30 fechas que había programadas por toda Europa y otras tantas en África.

“En África estamos más preparados para este tipo de epidemias o pandemias que el resto del mundo ya que las sufrimos de continuo”

Ahora llegan las remezclas de Jotna en ‘Jotna Remixes’. ¿Cómo es la elección de los artistas que han reinterpretado las canciones?

La verdad es que esta fue tarea de mi director musical Manuel González, mas conocido como Fan Dl Kaox. yo tenia ya relación con Big Toxic, ya que fue el compositor y productor de mi primer álbum “Made in Africa”, al mismo tiempo que es parte integral de mi banda. Respecto al resto de artistas, los conozco a través de las redes sociales y todo el material que me pasa mi equipo y personalmente creo que todos y cada uno en su estilo han hecho un trabajo formidable, digno de apreciar y escuchar. Aprovecho para felicitarles por ese gran trabajo y enviarles un besazo a todos.

¿Qué destacarías de estas nuevas versiones?

Todas y cada una de ellas son fantásticas y con un gran valor técnico y artístico, autentica energía para las pistas de baile. Muy diferentes las unas de las otras, pero todas con muchísima calidad.

¿Cuáles son tus próximos planes? ¿Nueva música a la vista?

Si, este año pandémico nos ha permitido realizar nueva música, tengo previsto sacar un nuevo álbum con John Fryer para esta primavera y a la vez estoy trabajando en otro nuevo disco con diferentes artistas de talla internacional y que tenemos previsto lanzar para finales de este 2021. Por lo que como podréis ver no hemos perdido el tiempo, siempre hay una nueva canción que terminar.

No queremos terminar sin destacar igualmente tu papel en el festival Electrika dando a conocer a muchas bandas allí y a las bandas, el continente africano en ocasiones algo olvidado. ¿Hay planes de futuro una vez termine la pandemia?

Hemos podido hacer hasta ahora dos ediciones que contaron con la presencia de artistas de la talla de Covenant, Kirlian Camara, Spectra Paris, Flash Zero, etc, pero por falta de recursos tuvimos que hacer un parón en el 2019, y ya trabajando para relanzarlo en el 2020. Desgraciadamente una vez mas nos vimos en la obligación de suspender debido al COVID, pero con muchísimas ganas de que todo pase, volvamos a la normalidad y podamos relanzar una nueva edición.

A España nos llega poca información de la escena de Senegal, aunque gracias a Internet cada vez podemos ir descubriendo interesantes propuestas. ¿Alguna recomendación?

Bueno, difícil pregunta a responder ya que la escena musical senegalesa es igual de rica que en cualquier otro país, evidentemente es principalmente música que se elabora con instrumentos africanos. En Senegal esta lo que denominamos “MBALAX”, que es una música puramente senegalesa que se desarrolla exclusivamente en Senegal, y tenemos artistas de la talla de Wally Seck, Thione Seck y cómo no, al gran Yousso Ndour entre otros muchos. Por otro lado hay una escena hip hop que podemos contar con artistas como Dip Doundou Guiss y Canabasse, por citar algunos. Pero la verdad es que cada día hay más y muy buenos, relacionado con la música electrónica,