Matt Berninger de The National lanza single para su disco en solitario

Matt Berninger, líder de The National, anuncia disco en solitario. Recordemos que hace cinco años Berninger ponía en marcha un proyecto paralelo junto a su amigo Brent Knopf, ex-Menomena y actualmente en activo como Ramona Falls, llamado EL VY. Juntos lanzaron un recomendable disco editado con el nombre de Return To The Moon.

Ahora Matt Berninger está de vuelta con Serpentine Prison, un disco producido por Booker T. Jones que será publicado el próximo 2 de octubre a través de Caroline.

El álbum se grabó varios meses después de registrar I Am Easy To Find (2019). Junto al anuncio del álbum, Berninger estrena el videoclip de la canción que da nombre al disco, “Serpentine Prison”. Dirigido y editado por Tom Berninger y Chris Sqroi, el video fue grabado en el Earthstar Creation Centir de Venice, CA (Estados Unidos).

“’Serpentine Prison’ fue escrita en diciembre de 2018, una semana después de grabar el álbum de The National I Am Easy To Find”, cuenta el propio Berninger. “Durante mucho tiempo, yo había escrito canciones para películas, musicales y otros proyectos en los que yo necesitaba meterme en la cabeza de otra persona y transmitir sus sentimientos. Me gustaba hacer eso, pero ya estaba preparado para rebuscar en mi propia basura y este tema fue lo primero que salió”.

Berninger continúa, “primero, trabajé en la canción con Sean O’Brien y Harrison Whitford, y seis meses después la grabé con Booker T. Jones a los mandos de la producción. El tema sonaba como un epílogo, por ello le puse el mismo título al álbum”.