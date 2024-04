Joe Goddard de Hot Chip tendrá nuevo disco en julio

Joe Goddard deja en barbecho su aventura con Hot Chip (que entregaban Freakout/Release en 2022) y retoma su carrera en solitario con el anuncio de su tercera entrega.Harmonics, que saldrá a la venta el 12 de julio es un disco basado en el instinto y la empatía. A lo largo de catorce temas de música de baile que toca el garage británico, el house, el hip-hop, el pop y la música disco, abre la puerta a buen número de colaboradores.

Por sus canciones pasará la voz de Eno Williams, de Ibibio SoundMachine, acompaña el groove afro-house de «Progress», mientras que el tema boom-bap «When Love’s Out of Fashion» cuenta con la colaboración del rapero británico Oranje. Hayden Thorpe, antiguo líder de Wild Beasts, presta su expresividad vocal única al house grave de «Summon», y Alexis Taylor y Al Doyle, compañeros de Joe en Hot Chip, aparecen en la brillante balada de medio paso «Heal Your Mind». Otros invitados son Tom McFarland, del grupo londinense de dance-pop Jungle, el cantante criado en el Bronx Fiorious (en el reciente single «New World (Flow)»), el vocalista guineano Falle Nioke y el músico de jazz británico Alabaster DePlume.

Junto con el anuncio del disco, que estará presentando en Tomavistas (entradas aquí) llega su primer avance, «Moments Die», de la que comenta: «Mi nuevo single ‘Moments Die’ cuenta con una hermosa contribución vocal de mi amia Barrie que para mí es un punto culminante de mi próximo álbum. Mi letra se inspira en el libro de John Berger ‘And Our Faces, My Heart, Brief as Photos'».

Escucha ‘Moments Die’ de Joe Goddard

Foto Joe Goddard: Louise Mason