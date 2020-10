Clacowsky publican su vídeo de “Jesús ha muerto”

Desde que en 2018 la banda albaceteña Clacowsky debutara con Antimateria, LP grabado en Calypso Studios y editado por El Hombre –music– en una edición especial limitada en vinilo, el grupo no ha dejado de presentar su propuesta por toda la geografía española. Durante la pandemia del Covid-19 la banda lanzó el primer anticipo de lo que será su nuevo trabajo, Flores Ardiendo, en colaboración con The New Raemon, pero todavía resuenan los ecos de aquel primer disco. Un debut en el que demostraban que podían seguir los pasos de nombres míticos como Velvet Underground o Nick Cave, de quien hicieron una versión en castellano.

Ahora Clacowsky deciden cerrar el ciclo de Antimateria con el videoclip de una de las canciones más representativas de su debut, “Jesús Ha Muerto”, grabado y editado por Fernando Davia en New York,y recién galardonado con el Premio a Mejor Videoclip en The Indie For You Film Festival de E.E.U.U. A través de animaciones y efectos especiales de planos urbanos se configura una visión surrealista de la música y letra de Clacowsky, convirtiendo el ritmo de las imágenes en un videoclip deslumbrante, rápido, vanguardista y profundamente poético. El vídeo está disponible en Filmin desde el pasado domingo 25 de octubre, dentro de la selección de Maldito Festival de Videopoesía.