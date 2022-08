Hot Chip – Freakout/Release (Domino / Music As Usual)

Parece que fue ayer cuando empezamos escuchar a Hot Chip y ya llevan casi dos décadas como uno de los grupos de pop electrónico más especiales de los nacidos a principios de siglo. Siempre asociamos su nombre a la euforia de pista de baile y a la diversión, ya sea a base de synthpop, funk, de temas increíblemente pegadizos, su acercamiento al house o al hiphop… todo lo que hacen suena fresco y luminoso, aunque en Freakout/Release se respira más oscuridad que en anteriores obras de los londinenses.

Joe Goddard lo advertía en los singles previos del álbum: “Vivíamos en un período en el que era muy fácil sentir que las personas perdían el control de sus vidas de diferentes maneras. Hay una oscuridad que recorre muchas de esas pistas”. Y es que es inevitable que un período de ansiedad inducida por la pandemia y el malestar social sin precedentes que asola el mundo, no se note en este octavo disco de Hot Chip. «La música solía ser un escape / Ahora no puedo escapar» cantan en la pieza que da título al álbum, mientras que en «Broken» Alexis Taylor se pregunta: «¿Estoy roto?».

Más allá de ese sentimiento de escape o de abatimiento, Freakout/Release contiene grandes noticias en su interior, como el funk setentero que también recuerda a Prince de «Down» o el brillo de una «Eleanor» que tiene todas las cualidades por los que siempre amamos a Hot Chip, por no hablar de la sigilosa y genial «Hard To Be Funky» con la participación de Lou Hayter (New Young Pony Club). Lo completan los aires hipnóticos de «The Evil That Men Do» junto al rapero Cadence Weapon, la balada “Not Alone”, los vocoders melancólicos de «Miss the Bliss» o la profunda y expansiva «Out Of My Depth».

Un notable y variado disco que divierte, emociona, reconforta y hace reflexionar, a partes iguales.

Escucha Hot Chip – Freakout/Release