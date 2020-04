John Frusciante tiene nuevo EP, ‘Look Down, See Us’

John Frusciante fue noticia hace algunas semanas cuando confirmó su regreso a Red Hot Chili Peppers. El guitarrista ya ha acompañado a la banda californiana durante dos periodos diferentes, primero entre los años 1988 y 1992, en los que participó en la grabación de dos de las obras más importantes del grupo, Mother’s Milk (1989) y especialmente Blood Sugar Sex Magik (1991), después de cuya gira dejó paso a las seis cuerdas a Dave Navarro (Jane’s Addiction). John Frusciante volvió de nuevo al redil en 1998, para grabar otra de sus perlas, el recordado Californication (1999) al que recientemente dedicamos un especial por su 20 aniversario y con ellos siguió hasta el año 2009, participando igualmente en la gestación de By the Way (2002) y Stadium Arcadium (2006).

La última década fue sustituido por Josh Klinghoffer que finalmente deja Red Hot Chili Peppers, para el regreso de su guitarrista más querido por los fans.

Antes de poder disfrutar de nuevas canciones del grupo junto a las seis cuerdas de John Frusciante conocemos un EP que edita bajo el nombre de Trickfinger y se titula Look Down, See Us.

Puedes escucharlo a continuación: