Jamie xx (The xx) lanza su primera canción en 2 años

Seguimos a la espera de nuevas canciones de The xx, ya que han pasado nada menos que cinco años desde que publicaran I See You (2017).

Sus miembros andan centrados en sus proyectos en solitario y si hace poco descubríamos las canciones de Romy ahora es el turno de Jamie xx, que lanza su primera música nueva en dos años. Habiendo pasado el tiempo desde su aclamado “Idontknow” de 2019 concentrándose en nueva música, “Let’s Do it Again” es un interesante avance de lo que vendrá próximamente.

Una canción que trata sobre tensión, drama y catarsis; un himno, un alegre llamado a las armas construido alrededor de un implacable “Llego más y más alto… Hagámoslo de nuevo”.

Jamie xx continúa trabajando en la continuación de su álbum debut nominado al Grammy, Mercury Music Prize y Brit Awards, In Colour. También continúa colaborando con su compañero de The xx, Oliver Sim, produciendo su sencillo debut “Romance With A Memory” y la reciente continuación “Fruit”. Además, Jamie sigue los pasos de Oliver al dirigir la segunda entrega del nuevo programa Interludes Radio de The xx para Apple Music 1. Estrenado hoy, el programa ve a Jamie explorando sus bandas sonoras favoritas para el verano y presenta contribuciones de los invitados Romy, Oliver Sim, Robbie de The Avalanches, Four Tet, DJ Koze, Lykke Li, Floating Points y Olafur Eliasson.

Escucha ‘Let’s Do it Again’ de Jaime xx