Julien Baker se une a Phoebe Bridgers y Lucy Dacus en ‘Favor’

Julien Baker cuenta con Phoebe Bridgers y Lucy Dacus (los otros dos tercios de boygenius) en “Favor”, nuevo adelanto de Little oblivions, su nuevo disco que estará disponible en todo el mundo a partir del 26 de febrero (Matador Records/Popstock!).

“Favor” llega tras los singles ‘Hardline’ y ‘Faith Healer’. “Solía pensar en mí misma como en una mentirosa con talento” canta Baker en este tema, “pero resulta que todos mis amigos estaban intentando hacerme un favor”.

Aquí, esos amigos son las colaboradoras de Julien Baker en boygenius, Lucy Dacus y Phoebe Bridgers. Phoebe explica: “Julien es una de esas personas cuya opinión merece ser consultada sobre cualquier tema. Es una verdadera pensadora crítica con una cambiante e impresionantemente articulada visión del Mundo. Su música muta de la misma manera y este disco es lo mejor que ha hecho hasta la fecha. Estoy segura de que pensaré lo mismo sobre el siguiente.”

Lucy añade: “Cantamos Favor en Nashville el mismo día que grabamos las voces de Graceland Too y de una canción mía. Ese día existía la misma atmósfera que cuando grabamos el EP de boygenius. Componer era solo una consecuencia natural de estar juntas, tan fácil como puede ser pero también extraño en un sentido que resulta irreplicable. Adoro esta canción por su imagen dura pero sensible de lo que implica la amistad, sobre cómo es el proceso de recuperarse cuando han roto tu confianza. Cuando la escucho pienso en cómo la verdad solo rompe lo que debería romperse y cómo el amor nunca es una de esas cosas. Siempre ha sido un honor que Julien me acepte cerca de su música y de su vida.”

Escucha “Favor” de Julien Baker: