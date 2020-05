The New Raemon – Coplas del andar torcido (BMG)

The New Raemon, si hubiera querido, podría haberse convertido en otra cosa. Sin embargo, desde el punto de inflexión que supuso Tinieblas, por fin (12), anunciado en el excelso Libre Asociación (11), Ramón Rodríguez se transformó en “The New, New Raemon”, optando por hacer una selección natural, escorando sus canciones hacia un territorio más interno, valiente y, en el mejor de los sentidos, incómodo por supurar tanta verdad. De esta forma, es el oyente el que tiene que hacer un trabajo de asimilación, entendimiento y descubrimiento de su propia sensibilidad para comprender una carrera que alcanza con Coplas del andar torcido (20) su cumbre más íntima, desnuda y, en su forma más natural, bonita.

Continuador en esa senda hacia el ocaso del notable Una canción de cuna entre tempestades (18), diríamos que, si aquel suponía la contemplación de un atardecer, en este caso nos rodea una noche negra y pura. Ramón ha alcanzado una madurez extraordinaria para sonar –y escribir– hondo y sencillo a la par, tarea al alcance de muy pocos.

“Cinco cuerdas suenan, si pongo la sexta me voy a ahorcar”, canta en “Ropa mal colgada”, inaugurando un disco en el que sabemos que habrá poco espacio para la levedad y la inconsistencia. Impregnado de nostalgia y de esperanza auténtica, la de quien no cuestiona ni se esconde de la tristeza, los fracasos y las abolladuras de existir, compone canciones tan bellas como “En la feria de atracciones”, con cierto aroma exquisito a The Cure, mi preferida de primeras junto a la ramoniananamente reconocible “En un zarzal”. Conviven junto a otras tan reflexivas y bien terminadas como “El árbol de la vida”, abrigada por unos arreglos maravillosos y que supone una de las composiciones de las que más orgulloso se siente su autor con razón. No falta espacio para la evolución, como demuestra “Días de rachas grises”, sorprendente acercamiento a sonidos arabescos y aflamencados con un resultado que no desentona en absoluto.

Alejado del foco, es loable cómo The New Raemon, con una de sus exposiciones más epiteliales y personales, consigue sonar como pocas veces lo ha hecho a banda, en un todo compacto donde la voz y la más que demostrada valía vocal del de Cabrils asoma más difuminada, en un eco suspendido por la telaraña obrada a través de una instrumentación cuidada sin excesos y con una calidez acústica excepcional en el viaje a través de la madrugada sin fin que nos brinda su nueva obra.

