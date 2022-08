Kasabian – The Alchemist’s Euphoria (Sony Music)

En los cinco años que han pasado desde que Kasabian lanzaran For Crying Out Loud (2017), han ocurrido demasiadas cosas. Nunca en sus más de dos décadas de trayectoria se habían demorado tanto entre entregas; pero claro, tampoco habían tenido que vivir una pandemia mundial ni un hecho tan doloroso como la expulsión de su cantante. Tom Meighan fue detenido y condenado en 2020 por agredir y humillar a su ex pareja Vikki Ager, un hecho intolerable que hizo que sus compañeros le invitaran a abandonar el barco: «No nos quedó más remedio que pedirle a Tom que abandone la banda. No hay absolutamente ninguna manera de que podamos aprobar su condena por agresión. La violencia doméstica y el abuso de cualquier tipo es totalmente inaceptable».

The Alchemist’s Euphoria es un punto y aparte, una nueva era para los de Leicester que valientemente han mirado hacia adelante dejando en manos de su guitarrista y compositor principal Serge Pizzorno, la voz y el liderazgo del grupo. Un reinicio que aún así, nos sigue sonando familiar ya que como adelantaron hace casi un año con «ALYGATYR», mantienen el tono acelerado y festivo que siempre les hemos conocido. Temas como ese o «SCRIPTVRE» son poseedores de los ganchos ganadores que les suponíamos, con guitarras serpenteantes y adornos electrónicos marca Kasabian.

A pesar de ello, no podemos negarles la intención de visitar nuevos espacios en canciones como la dolorosa balada «ALCHEMIST» o la introspectiva y melódica «LETTING GO», apertura y cierre en otras coordenadas diferentes a las esperadas. Si visitamos discos anteriores de los británicos vemos ese afán por el eclecticismo, que aquí permanece, poniendo un ojo en el hip hop («SCRIPTVRE»), el pop más luminoso («CHEMICALS»), futurista (“STARGAZR”) o la rave («ROCKET FUEL») e incluso acercándose a Pink Floyd en la curiosa «T.U.E (the ultra view effect)».

The Alchemist’s Euphoria suena a algo nuevo, sí, pero no deja demasiadas noticias que mejoren lo que ya conocemos de ellos. Veamos hacia dónde van en próximos discos.

Escucha Kasabian – The Alchemist’s Euphoria