Khruangbin – Mordechai (Dead Oceans/Popstock!)

Aunque ya contasen con cierto bagaje concretado en algunos álbumes previos, ha sido la presente temporada cuando Khruangbin –impronunciable nombre en tailandés– han alcanzado mayor popularidad. El trío publicó a comienzos de año el EP de cuatro temas ‘Texas Sun’ (Dead Oceans, 20) junto a Leon Bridges, y ahora rematan la jugada poniendo en circulación su nuevo álbum de estudio, Mordechai (Dead Oceans, 20). Un disco extremadamente vistoso desde la misma portada, que alberga en su interior una efectiva mezcla de indie-pop, funk, psicodelia ligera, bossa nova, soul y mucho groove. Una mixtura exótica, apetecible y muy apropiada para la época estival en la que nos encontramos, que en manos de los tejanos consigue además lucir de lo más natural. Al menos durante la primera mitad de la presente referencia, porque el efecto optimista que surge al comienzo de la escucha va evaporándose inevitable y ligeramente con el propio transcurrir de los minutos. En cualquier caso, el grupo evidencia un amplio abanico de influencias y preferencias que a su vez sirve para oxigenar el sonido del álbum.

Mordechai (Dead Oceans, 20) es un disco sedoso, liderado por unos punteos de guitarra que se sitúan siempre en primer plano e incluso por delante de las voces de sus componentes, algo que tampoco debería sorprender demasiado en un grupo que hasta la fecha había sido preferentemente instrumental. Entre las diez canciones que el combo presenta destacan “If There Is No Question”, una “Connaissais De Face” deudora de la chanson francesa, la mística instrumental de “Father Bird, Mother Bird”, el single “Time (You And I)”, o la mediterránea (y en castellano) “Pelota”. También una “Dearest Alfred” que podría haber pertenecido a los franceses Air, el instrumental final y sinuoso de “Shida” y, sobre todo, la joya del lanzamiento: esa “So We Won’t Forget” que se impone como una de las canciones más deliciosas de lo que va de campaña. Un elepé, en definitiva, algo irregular tras alternar buenas vibraciones y sensaciones positivas con instantes algo más anecdóticos. Pero Laura Lee Ochoa (bajo), Mark Speer (guitarra), y Donald “DJ” Johnson (batería) prueban versatilidad creativa y completan un lienzo con atractivos muy evidentes, apuntando desde Houston a diferentes y lejanas localizaciones para retratar el espíritu libre y trotamundos de la obra.

Escucha Khruangbin – Mordechai