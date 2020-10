King Gizzard & The Lizard Wizard tendrán disco en noviembre

King Gizzard & The Lizard Wizard anuncian el lanzamiento de un nuevo álbum que verá la luz el 20 de noviembre a través de KGLW vía Caroline International. Este nuevo disco de 10 canciones titulado K.G. será el decimosexto trabajo en largo de la banda desde que se formara en 2010 y contará con temas previamente compartidos como “Straws In The Wind”, “Honey” y “Some Of Us”.

Junto al anuncio, la banda comparte un nuevo adelanto titulado “Automation”, tema con el que dan a los fans la oportunidad de remezclar y crear sus propios videoclips desde la página web de la banda, donde están disponibles los archivos de video y audio. Los mejores videoclips y remezclas se publicarán en las redes sociales de King Gizzard y el mejor se usará como “vídeo oficial” de la canción.

K.G. nace a raíz de la pandemia mundial. El álbum es una colección de canciones que los seis miembros de la banda se vieron obligados a componer y grabar separados desde sus propias casas repartidas por Melbourne, Australia. ¡Pero no temas! No falta ni una gota de ese algo alquímico sin nombre que hace a esta banda tan especial, porque si alguna vez existió una banda para adaptarse rápidamente a circunstancias adversas, esa es King Gizzard & The Lizard Wizard.

La gestación de K.G. se remonta a su lanzamiento de 2017, Flying Microtonal Banana, ahora uno de sus álbumes más aclamados. Grabado utilizando una escala musical microtonal, algo común en la música tradicional turca o árabe, este disco demostró al mundo que los Gizz van más allá de los sonidos del rock occidental.

“FMB fue una de las experiencias de grabación más puras y agradables que hemos tenido, y las ideas que nos iban surgiendo era inagotables”, explica el frontman de la banda y multiinstrumentalista Stu Mackenzie. Ahora la banda regresa a las afinaciones microtonales con K.G., un álbum que se describe como una destilación pura del sonido King Gizzard, un sonido que selecciona los mejores aspectos de álbumes previos y los transforma en nuevas formas a través de escalas de rock desafiantes.