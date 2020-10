Las mejores canciones de la década de los 80 (3 de 5)

Seguimos en Muzikalia con nuestra lista de las mejores canciones de la década de los 80. Hoy toca desvelar las que ocupan las posiciones de la 41 a la 60.

60. Hüsker Dü – Don’t want to know if you are lonely (1986)

Hüsker Dü provocaron una auténtica conmoción en la comunidad indie cuando en 1986 publicaron Candy Apple Grey en un gran sello discográfico como Warner Bros. Fueron uno de los primeros grupos del underground americano en atreverse a dar el gran salto considerado por muchos alta traición. Desgraciadamente la aventura no salió bien y nunca alcanzaron un gran éxito comercial, pero entre sus fieles seguidores se encontraban los fundadores de grupos como Pixies, Nirvana, Foo Fighters o Green Day. La segunda canción del álbum, “Don’t want to know if you are lonely”, anticipaba el punk más melódico de Green Day. Billie Joe Armstrong no tenía ningún problema en reconocer que sin Hüsker Dü ellos no hubieran existido nunca.

Edu Puig

59. Fine Young Cannibals- Good thing (1988)

“Good Thing” es el segundo single del álbum The Raw & The Cooked (IRS London 1989) de una de las bandas más “One Hit Wonder” de la historia. Quizás David Steele y Andy Cox, ambos procedentes de la escena Ska y grandes amantes del Northern Soul, nunca sospecharon que iban a tener la jubilación asegurada con tan solo un puñado de temas.

Fernando del Río

58. Dinosaur Jr. – Freak scene (1988)

La maraña lo-fi deliciosamente distorsionada de Bug (88) se abría con “Freak scene” poseída por una melodía y solo marca de la casa a cargo de J Mascis, nuestro entrañable Neil Young underground mientras fraseaba abúlico deliciosos versos para nosotros, los raros, que creamos nuestro refugio en los límites de lo sospechosamente correcto y lo absurdamente convencional.

Raúl del Olmo

57. Cindy Lauper – Girls just wanna have fun (1983)

(Un tal) Robert Hazard escribió y grabó la primera demo de “Girls just wanna have fun” en 1979. Rick Chertoff, el que fuera el productor del primer disco de Lauper, presentó la canción a la artista, que se negó a cantarla: la versión original de la letra tenía poco que ver con el himno feminista en la que acabaría convertido el tema después de que Cindy Lauper hiciera sus retoques. Como la propia artista revela en sus memorias, los ochenta necesitaban una buena sacudida para recordar a las mujeres que “las chicas quieren tener la misma maldita experiencia que cualquier hombre pueda tener”. Y eso es justo lo que fue este tema.

Raquel García

56. Bob Dylan – Every grain of sand (1981)

Incluso en una etapa tan denostada – aunque con los años se la ve más reivindicable – como la de sus discos cristianos, Bob Dylan era capaz de crear canciones de otro mundo. “Every grain of sand”, inspirada en La Biblia pero también en algunos versos de William Blake, es una de sus mejores canciones de los 80.

Fidel Oltra

55. Ramones – Do you remember rock ‘n roll radio? (1980)

Tras entregar cuatro discos que definieron el punk y el pop de guitarras de las dos siguientes décadas, Ramones deciden buscar algo nuevo para su quinta entrega y para ello recurren a la producción del genial Phil Spector, influencia más que confesada de Joey Ramone. El resultado fue un disco que se encuentra entre sus grandes obras, con canciones más largas y mucho más elaboradas. En el recuerdo, momentos tan imperecederos como “Danny Says”, la versión de “Baby, I Love You” o esta “Do you remember rock ‘n roll radio?”.

Manuel Pinazo

54. The Go-Betweens – Streets of your town (1988)

El sonido centelleante de los australianos The Go-Betweens tiene muchos puntos álgidos. Elegir un tema favorito sobre otro es meterse en un buen berenjenal. Grant McLennan estaba teniendo una relación con Amanda Brown, componente del grupo, y sin decir nada a nadie llevó al estudio este tema que integraría la obra maestra 16 Lovers Lane. Resonancias nostálgicas a su Brisbane natal, coros de Amanda que tanto recuerda a los Wendy Smith de Prefab Sprout, y guitarras cuyos acordes expansivos reviven a un muerto. Es escucharla y sentir que nada en este puto mundo puede hacerte daño.

Luis Moner

53. The Cult – Rain (1985)

El grupo de rock británico más americano con permiso de Led Zeppelin, son The Cult. Ellos empezaron siendo una banda de postpunk y terminaron acercándose al heavy. Por el camino dejaron una serie de momentos que nunca olvidaremos, especialmente en su segundo y mejor disco, un Love (1985) que nos hacía temblar con las guitarras de Billy Duffy y la portentosa voz de Ian Astbury. Momentos como “Rain” siguen estando entre nuestros favoritos.

Amaia Prados

52. The B-52’s- Private Idaho (1980)

Guitarras rudas y urgentes, teclados de otro mundo y magníficas armonías vocales crean un maníaco, pero adictivo caos. Inevitable no bailar haciendo el weirdo con esta pequeña obra de arte.

Paco Mayoral

51. Madness – Our house (1982)

Con un sonido alegre y una letra cargada de orgullo y reivindicación de clase, Madness nos presentó esta canción en 1982 como sencillo de su cuarto álbum de estudio, The Rise & Fall. Un tema capaz de llevarnos a una cálida atmósfera gracias a un estribillo tan simple como irresistible. Un año después, en 1983, esta nostálgica canción conquistó el premio Ivor Novello como Mejor Canción de Pop.

Víctor Terrazas

50. Talking Heads – Once in a lifetime (1980)

A la bajista se le ocurrió una línea de bajo. Luego llegó la banda para construir el resto de la pieza. Después Byrne y el productor Brian Eno pusieron los arreglos y la letra. Parte de su genialidad es que es una composición puramente democrática.

Toño Martín

49. The Jam – That’s entertainment (1980)

El single no editado como single en el momento de su publicación por The Jam, es una de sus canciones más recordadas. Uno de los grandes momentos de su quinto álbum, Sound Affects (1980). Pop psicodélico construido bajo un arreglo acústico, que ha pasado a la historia como una de las mejores canciones de la década de los 80 y de los de Paul Weller.

Pablo Almendros

48. Simple Minds – Don’t you forget about me (1985)

Probablemente la banda más grande salida de Escocia durante la década y puede que las posteriores, el habitual talento de Jim Kerr quedaba aquí relegado a la mera interpretación de un tema grabado originalmente para una película mediocre titulada El club de los cinco (solo se ha incluido después en diversos recopilatorios), y que hoy en día todos escuchamos con la devoción debida a los clásicos del pop. Todo en él, incluidos los fugaces arreglos de teclado, consiguen que implorarle a un amor perdido para que no nos borre de su mente para siempre sea un acto de imprescindible memoria sonora.

JJ Caballero

47. Queen & David Bowie – Under pressure (1982)

Curiosidades de la vida, en el álbum más flojo de la discografía de Queen se encuentra esta pieza inmortal. Todo empieza y acaba con unos chasquidos de dedos y la línea de bajo de John Deacon, entre medias uno de los duetos más grandes de la historia del rock a cargo de Mercury y Bowie. Obra maestra.

Carlos Artero

46. The Police – Every breath you take (1983)

Una de esas canciones incomprendidas, más que una balada era una oda al desamor. A pesar de las desavenencias entre los miembros de la banda y cierto descontento con el resultado, la realidad es que The Police firmó uno de los temas más memorables de la banda sonora de los 80.

Álvaro de Benito

45. Roxy Music – More than this (1982)

Imposible no tararear “More than this” cada vez que se escucha. Su sofisticada producción representa a la perfección ese sonido ochentero tan identificable que ellos mismos contribuyeron a asentar. Uno de los últimos singles de una de las últimas grandes bandas del pop.

Edu Cornejo

44. Prefab Sprout – When love breaks down (1985)

Con el segundo álbum de su banda, Paddy McAlloon demostró al mundo que eran algo más que un acto de pop al uso y que él era (y es) un compositor a la altura de Gershwin, Wilson o Bacharach. Particularmente, lo hizo a través de esta emocionante epopeya de cuatro minutos cuya compleja estructura no impidió que su fotografía perfecta del momento de la ruptura del amor triunfara en las listas, inscribiendo las palabras Prefab Sprout con letras de oro en la historia del pop.

Juanjo Frontera

43. Lou Reed – Dirty boulevard (1989)

El hondo cronista social que era Lou Reed te hace comprender, a través de “Dirty Boulevard” (1989), la agria vida que soporta la gente pobre de Nueva York; dentro del crítico LP sobre la metrópolis natal de dicho mítico rockero. Este “single” es representativo del retorno de este super-anti-héroe a la cúspide de su creatividad, igual que en las décadas de los 60 y 70.

Txus Iglesias

42. Ilegales – Agotados de esperar el fin (1984)

El combinado de letra, música y sonido hacen de esta canción uno de los caramelos mejor envenenados de todo nuestro pop y rock patrios. Si bien toda la carrera de Ilegales goza de una lucidez y una fiereza fuera de toda duda, sigue resultando asombrosa la vigencia de estribillos como este.

Chema Domínguez

41. Dire Straits – Money for nothing (1985)

El musculado rock “Money for nothing” (nº1 en EE.UU., en 1985) nació cuando el magistral Mark Knopfler anotó lo que oyó despotricar a un operario sobre los músicos que salían en los televisores a la venta, en la propia tienda donde trabajaba el hombre. La canción disfrutó de la estelar ayuda de Sting y catapultó a los incomparables Dire Straits hacia un rotundo estrellato planetario.

Txus Iglesias

Las mejores canciones de la década de los 80 (del 81 al 100)

Las mejores canciones de la década de los 80 (del 61 al 80)

Las mejores canciones de la década de los 80 (del 41 al 60)