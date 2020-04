La Habitación Roja lanzan ‘La Luz (canción para Whitney Dafoe)’

La Habitación Roja nos regalar una nueva canción, “La Luz (Canción para Whitney Dafoe)”, durante el confinamiento. La canción surge de una conmovedora historia que habla de Whitney Dafoe, un joven norteamericano con síndrome de fatiga crónica, severamente enfermo que lleva años confinado en su habitación. Jorge, Pau, Marc y Jose junto a Endika, Edu y Luis, componen, graban y producen esta canción desde el confinamiento para aportar con su música algo de luz a estos tiempos que estamos viviendo.

Según cuenta el propio Jorge Martí: “Compuse la canción un día en el que su hermana, en su nombre, compartió en Twitter una frase de ‘Waiting for Superman’, de The Flaming Lips. Yo respondí a ese tweet con el videoclip de la canción. La madre del chico le dio un “like” a mi mensaje, algo que sentí como un abrazo sincero. Unas horas antes del decreto del Gobierno, cuando ya se dejaban ver en la prensa lo pormenores del mismo, recogimos nuestras cosas del estudio y nos despedimos los unos de los otros con la incertidumbre de no saber cuándo nos volveríamos a reencontrar.

Encerrados en nuestras respectivas casas y con el paso de los días, pensamos que lo menos que podíamos hacer, dada nuestra profesión, era aportar algo de LUZ con nuestra música en estos tiempos tan duros que nos está tocando vivir. Recordé la canción que había escrito apenas unos meses atrás y al leer de nuevo el texto de la misma, caí en la cuenta de que, al igual que Whitney, nos hemos visto obligados a recluirnos en nuestras casas.

¿Y si grabáramos esta canción desde nuestro confinamiento y la compartiéramos con el mundo exterior que, paradójicamente, es ahora también interior? De repente, todos tenemos algo en común con Whitney Dafoe”.

El pasado mes de febrero La Habitación Roja lanzaban su segundo sencillo con Intromúsica, titulado “Las Canciones”, del que hoy estrenamos su video lyric. Este tema será la cara AA del single de 7” “Quiero”, del que vimos su videoclip hace algunas semanas.