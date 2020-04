Austra comparte una nueva canción, ‘Mountain Baby’

“Mountain Baby” es la tercera canción que se comparte del nuevo LP de Austra, después de “Risk It” y “Anywayz”. Junto a Cecile Believe (artista de Los Ángeles / Montreal y la “voz” y coguionista en Oil of Every Pearl’s Un-Insides de SOPHIE), en “Mountain Baby” también podemos oir un coro de niños: estudiantes de la escuela pública Wilkinson en Toronto, donde la madre de Katie es profesora. La dicotomía del coro y la voz de Cecile reflejan las intenciones de la canción. Katie explica: “Mountain Baby explora las diferentes etapas de una ruptura. Rodeada de un sentimiento desconocido y basado solo en un sentido oculto para avanzar (el coro), también nos recuerdan a través de flashbacks tanto la incertidumbre como la resistencia que experimentamos en la relación (Katie), así como el puro y desenfrenado alegría (Cecile) “.

Mientras que en el tercer álbum de Austra, Future Politics de 2017, ella estaba preocupada por las estructuras de poder externas que dan forma a la sociedad, HiRUDiN apunta hacia adentro, trazando un viaje profundamente personal hacia la regeneración, lidiando con las consecuencias de las relaciones tóxicas, la vergüenza extraña y la inseguridad en el camino. El nombre del péptido liberado por las sanguijuelas que es el anticoagulante más potente del mundo, HiRUDiN trata sobre la importancia de curarse a sí mismo, dejar de lado las influencias dañinas y encontrar el poder para reconstruir.

Los canadienses Austra, que tenían previsto actuar en mayo en Barcelona y Madrid, han anunciado nuevas fechas en ambas ciudades. De tal manera que su concierto en la capital catalana se celebrará el 4 de diciembre ([La 2] de Apolo, dentro del Festival Mil.lenni; las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas para esta nueva fecha), mientras que en Madrid actuarán al día siguiente, el 5 de diciembre (en la sala Cool; os mantendremos informados sobre cuándo se pondrán a la venta estas entradas).